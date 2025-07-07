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化身防癌特務 劉亮佐一家鼓勵篩檢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

藝人劉亮佐與妻子趙小僑、兒子劉子銓7日罕見合體，身穿帥氣西裝與黑色勁裝，扮演打擊癌症的特務。劉亮佐還透露說，他瘦了20公斤、妻子也瘦了8公斤，健康平時就要好好維持，還要透過篩檢提早發現癌症。台北市衛生局提醒，7月到10月31日前，符合公費篩檢資格的民眾只要到線上登記，就有機會抽中首爾來回雙人機票。

3人還特別為台灣癌症基金會拍攝宣導影片，片中劉亮佐被趙小僑、劉子銓架著去醫院進行健檢。劉亮佐也說，以前確實沒有很在意，但有同學很久沒見，一聽到消息就是健檢之後發現大腸癌初期，「原來篩檢真的很有用」，他強調，若能提早預防、發現與治療，從癌症痊癒的機會就更高。

劉子銓也笑說，原本以為健康檢查大多是長輩做的，離自己很遙遠，但反而更應該透過年輕的時候提早檢查。劉亮佐補充說，子銓曾演過電影《周處除三害》，其實面對癌症也一樣，最大的危害就是「沒有防癌意識」的自己。趙小僑也說，鼓勵符合資格的民眾定期篩檢，別等症狀出現才後悔。

台北市衛生局長黃建華表示，去年台北市公費篩檢共52萬人次，篩出6千多人，其實這樣就形同拯救6千多個家庭，從7月起到10月底，若符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌篩檢資格的民眾，完成任一項篩檢，即可參加線上刮刮卡活動。總獎金高達30萬元，還有首爾來回機票、SPA券、商品券等獎品，劉亮佐現場就抽到2千元SPA券。

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北市 癌症 衛生局

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