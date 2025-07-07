王建民當喜憨兒大使 呼籲關注老憨

前洋基隊王牌投手王建民身穿黃色襯衫、牛仔褲，呼籲民眾多照顧老年憨兒！王建民7日出席喜憨兒基金會的公益活動時，提到自己當初要從選手生涯退休時很不甘心，因此對於「老憨照顧」有深刻共鳴。他先前曾與憨兒共處一天，體驗包括演奏樂器、園藝與做餅乾等活動。

盼憨兒笑容永續

王建民分享他與憨兒的互動說，雖然當時很不希望退下來，但身體無法應付投球的體力，且肩膀傷勢很難克服下，因此決定回來當教練，因此很可以體會老憨身體老化的狀況，而他也希望用自己退休開啟第二春、擔任中信兄弟投手教練的經歷，鼓勵步入退休的老憨兒們努力活出新的人生篇章。

「他們的笑容很真誠！」王建民笑說，透過活動可以更理解憨兒的想法，而在體驗烹飪、打球的過程中，也被他們的笑容感動到，希望透過社會的幫助，能讓他們的笑容更長久。

老憨要更多外界協助

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，各界比較少關注「老憨照護」，但隨著憨兒與照顧者年齡都增加，心智障礙者容易因身心先天限制、伴隨癲癇、腦性麻痺等症狀，導致生理功能體造退化，35歲就進入老化期，加上父母也跟著老化，形成「雙老共病」家庭，但照顧體系尚未完備，許多家長都擔心後繼無人照顧。

「退休憨兒面臨照護資源缺口、缺乏生涯規劃觀念與經濟壓力沉重3大挑戰。」喜憨兒基金會北區副執行長楊琇雁強調，照顧憨兒的支出佔比常常超過20%以上，加上父母老化，恐讓憨兒後半生經濟壓力更大。

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