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2025《永續好日子》嗨翻週末！主題特展超吸睛 企業、NPO齊聚實踐ESG

聯合新聞網／ 文／劉潔謙
第二屆《永續好日子》以「日常實踐」為主軸，一連兩天在松山文創園區盛大展開。圖／江建泰攝影
第二屆《永續好日子》以「日常實踐」為主軸，一連兩天在松山文創園區盛大展開。圖／江建泰攝影

由聯合線上主辦的第二屆《永續好日子》熱鬧落幕！活動於7月5日至6日一連兩天在松山文創園區盛大舉行，活動全程免費參與，兩日湧入2萬民眾，展區從早到晚人潮不斷，互動參與熱絡，展現全民對永續議題的高度關注與參與熱情。

展覽以「日常實踐」為主軸，搭配聯合國永續發展目標（SDGs）推動10周年，透過主題特展、永續生活市集、好日電影院、永續演唱會與闖關抽獎等，引導民眾從生活中認識並實踐永續。

《永續好日子》SDGs互動闖關 邊玩邊學還有50萬大獎帶回家！

2025年適逢聯合國永續發展目標推動10周年，今年活動特別設置「SDGs特務大聯盟」主題展區，規劃5大議題旅程，透過趣味設計，呈現台灣與國際在推動永續發展目標（SDGs）上的進展與待解課題。在「永續特務GO」互動闖關活動中，民眾將化身為永續特務，從展區入口選擇最具共鳴的任務出發，循著線索探索全球各地的永續故事，理解不同區域面臨的發展現況與挑戰。

完成任務集點的民眾還能參加扭蛋抽獎活動，獎品總價值超過50萬元，民眾完成特務挑戰同時，也一邊認識教育、陸地與海洋生態、健康、社會共好等SDGs議題，反思我們是否能多做一些什麼，讓這塊土地更加美好。

在「SDGs特務大聯盟」主題展區中，可以看見台灣與國際在SDGs的進度與待解課題。圖／江建泰攝影
在「SDGs特務大聯盟」主題展區中，可以看見台灣與國際在SDGs的進度與待解課題。圖／江建泰攝影

企業實踐ESG響應永續生活 讓我們的每次消費成就更好的世界！

除了主題特展，今年更力邀16家品牌參與，展示企業在ESG實踐上的創新做法。其中富邦金控號召大家響應「Green Hour行動」，每天低碳休息一小時，給地球喘息空間外，更期盼藉此讓低碳生活進入所有人的生活日常。

富邦金控號召民眾每天低碳休息一小時，提供地球喘息空間。圖／江建泰攝影
富邦金控號召民眾每天低碳休息一小時，提供地球喘息空間。圖／江建泰攝影

而我們的每次消費都在成就理想中的世界，因此擁有超過400個消費日用品的聯合利華，致力與消費者攜手打造美好生活提案，並計劃在2025年有25％產品使用在生塑料，實現回收塑膠量大於售出產品使用的塑膠量，目前位於新竹的工廠，已於2013年達到100％廢棄物零掩埋的目標。

聯合利華將永續與消費日用品結合，與消費者一起打造美好生活。圖／江建泰攝影
聯合利華將永續與消費日用品結合，與消費者一起打造美好生活。圖／江建泰攝影

金百利克拉克Kotex靠得住則從女性月經平權出發，自2020年起推動「She Can青春期生理教育專案」，陪伴孩子們自信成長，月經不羞恥，勇敢說出「來就來無所畏」。現場還有生理用品小百科，認識不同經血流量適合的衛生產品，民眾也可再留言牆上寫下青春期與經期時的內心感受，也透過展覽呼籲社會正視女性身體議題與性別平等。

金百利克拉克Kotex靠得住關注女性月經平權，透過生理教育呼籲社會正視性別議題。圖／江建泰攝影
金百利克拉克Kotex靠得住關注女性月經平權，透過生理教育呼籲社會正視性別議題。圖／江建泰攝影

蝦皮購物連續2年支持《永續好日子》，向大眾傳遞綠色消費的重要性。蝦皮購物也推出永續方針，提供環保無包裝配送服務，避免在出貨時使用紙箱、破壞袋或緩衝包材，大幅減少包裝垃圾與碳排放，讓我們多了一個對地球更友善的消費選擇。

NPO、社創齊聚！永續生態聚落讓讓永續理念「看得見」

松菸3號倉庫內也匯聚14個NPO與社會創新團隊，組成「永續生活生態聚落」。從在地創生、動物福利、環境、教育、社會福利等角度出發，透過遊戲與體驗活動，將抽象的永續理念轉化為可實踐的行動。

其中，土地工工將棄耕農地重新活化，用自然農法栽種澳洲茶樹，並與中高齡農民契作，再將採收的作物製作純露，這項天然產品也幫助罹患「遺傳性表皮分解性水皰症」病友（俗稱泡泡龍）修復傷口；玩具圖書館致力回收二手玩具、分享玩具資源，現場也透過玩具實踐環境教育，讓孩子們知道壞掉的玩具也能重生。

關注月經平權的小紅帽協會致力推動月經教育，現場不僅準備生理用品圖鑑、女性生理構造模型，也設計了問答互動，讓民眾在一問一答間，更了解月經，進而一起消除月經貧窮和汙名；持續推廣動物輔療的台灣動物輔助治療專業發展協會，帶著協會培訓的治療犬來到現場，讓民眾認識治療犬的工作外，也學習如何與貓狗正確互動。

「永續生活生態聚落」內14個NPO與社會創新團隊齊聚，將抽象的永續理念轉化為可實踐的行動。圖／江建泰攝影
「永續生活生態聚落」內14個NPO與社會創新團隊齊聚，將抽象的永續理念轉化為可實踐的行動。圖／江建泰攝影

用歌聲為環境與社會發聲！芒果醬嗨翻全場 《永續好日子》演唱會完美落幕

活動第二天的永續演唱會舞台再度迎來高潮。由「四枝筆」打頭陣，知名音樂人吳志寧與樂團「淺堤」輪番上陣，兒少社福機構「孩子的書屋」也帶來書屋孩子們共創的音樂，共同為環境與社會發聲。

永續演唱會第二日再掀高潮，用音樂為環境與社會發聲。圖／江建泰攝影
永續演唱會第二日再掀高潮，用音樂為環境與社會發聲。圖／江建泰攝影

而壓軸登場的「芒果醬 Mango Jump」，人氣再度爆棚，以充滿節奏與活力的表演，讓全場high到高點，歌迷熱情回應，台上台下熱力四射，為第二屆《永續好日子》畫下最完美的句點。

2025永續好日子 算我一份子 !

【主辦單位】聯合報系、聯合線上、倡議家

【共同響應】家樂福、蝦皮購物

【贊助單位】統一超商、富邦金控、聯合利華、Kotex靠得住、三商行鞋全家福、優織隆EVOPURE+、臺北市政府青年局、臺中市政府觀光旅遊局、中華航空、永豐銀行、LA NEW、玩艸植造、隆中向上教育基金會、桃園市政府客家事務局、初鹿牧場、丸莊醬油、motorola、CHIMEI奇美家電、伊萊克斯、ViewSonic、ZIV專業型運動太陽眼鏡、HOSAY、ATTA、薰衣草森林Select、BnnBee當支蜜、PAPILLON DOUX

平權 永續 演唱會 蝦皮購物

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