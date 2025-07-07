國道單月3起豬隻掉落事故 高公局籲加強載運防護

高公局統計，今年6月即發生3起豬隻掉落國道車道事件，甚至導致追撞事故。高公局呼籲，載運家畜時應採取加強防護措施，否則依法開罰。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，6月14日上午9時許及26日下午3時35分許，國1北向185公里處及南向357.2公里處，分別發生車輛載運豬隻掉落車道，並遭其他車輛撞傷事件；另6月23日上午11時30分許，國1北向142.8公里處，載運豬隻掉落後於車道間穿梭，造成兩輛小客車閃避不及追撞事故。

高公局說，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第21條第1項第1款規定，貨車行駛高速公路，裝載貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，違者可依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第11款，處駕駛人新台幣3000至6000元罰鍰。

高公局指出，若所載貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，更可依同條例第30條第1項第2款，處駕駛人9000至1萬8000元罰鍰。

高公局提醒，國道散落物對高速公路行車安全威脅甚大，更可能造成二次事故發生，用路人上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛發生事故。