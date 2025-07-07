「狼醫查詢平台」建置有答案？ 衛福部承諾：目標8月公布資訊

醫師性騷擾事件頻傳，其中一位婦產科名醫涉下藥性侵女業務，遭起訴後棄保潛逃，「狼醫」問題再度成為社會焦點。民團痛批衛福部是包庇狼醫的幫凶，甚至承諾設立的「狼醫查詢平台」一再跳票，到底什麼時候才能保障民眾的就醫安全？衛福部長邱泰源給出答案，8月會公布資訊。

立委楊瓊瓔表示，狼醫沒有被即時懲戒，政府忽視問題、毫無魄力改革，包括專科醫學會也對狼醫問題選擇沉默，讓醫病信任一再崩壞。邱泰源說，醫界對於不當行為，都是非常痛恨，但「狼醫查詢平台」的建置程序一定要合法討論，最重要的是有法源依據（公開的判決書），保護受害人與加害人。

立委陳菁徽說，醫師性騷風波已經造成太多受害者，主管機關毫無管控機制，應該盡速設立性騷擾和性侵犯的「停職機制」，避免出現下一個受害者。依目前現行醫師法規定，「執行業務違背醫學倫理得移送懲戒」，但實務上幾乎沒有機關執行，等於是虛有其表。

陳菁徽指出，台大婦產科接二連三爆出性侵醜聞，其中，黃姓住院醫師在事件爆發後，仍在台大醫院完成完整住院醫師訓練、參加考試拿到婦產科專科醫師執照，還轉至桃園診所任職。「這難道不是醫界的包庇嗎？」加害人尚未定讞之前仍可繼續執業，狼醫徹底撕裂醫療專業形象，影響民眾就醫安全。

立委林淑芬痛批，狼師能公布姓名但醫生為什麼不行？衛福部在今年5月承諾，一個月內會完成相關資訊公開規畫，但仍跳票沒有作為。衛福部一再稱要研議修法，以「還在找法源依據」為由拖延建置時程，縱容醫界之恥繼續執業，應該公開讓所有醫師都能被查詢。

林淑芬認為，不要為了一顆老鼠屎，不願意公布狼醫；「狼醫查詢平台」應該以醫師法第25條第4款「執行業務違背醫學倫理」於涉性別平等及性騷擾案件時之適用，而非一直等到判決定讞，這中間的過渡期可能已經讓狼醫繼續累犯。