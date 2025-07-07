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發現癌前病變 北市推「健康特務」行動

中央社／ 台北7日電
台北市衛生局7日表示，及早發現癌前病變可降低發生率，為此舉辦活動鼓勵篩檢，凡居住北市且符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌篩檢對象者，10月底前篩檢，可刮卡拿獎。。示意圖／聯合報資料照片
台北市衛生局7日表示，及早發現癌前病變可降低發生率，為此舉辦活動鼓勵篩檢，凡居住北市且符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌篩檢對象者，10月底前篩檢，可刮卡拿獎。。示意圖／聯合報資料照片

北市衛生局今天表示，及早發現癌前病變可降低發生率，為此舉辦活動鼓勵篩檢，凡居住北市且符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌篩檢對象者，10月底前篩檢，可刮卡拿獎。

衛生局今天攜手台灣癌症基金會舉辦「癌症篩檢宣導」記者會，宣布7月起到10月底，展開「健康特務行動．刮出你的身體密碼」活動。

衛生局指出，癌症成為北市10大死因之首，已經超過50年，且有年輕化趨勢，民國113年台北市子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌篩檢服務52萬2500人次，及早發現6034例癌前病變，拯救6000餘組家庭；呼籲市民響應參加，活動期間完成癌症篩檢可賺健康並抽獎。

活動已起跑。衛生局提醒民眾，可至活動官網查詢「活動對象」，了解參加條件。根據官網資訊，以乳癌篩檢為例，活動對象為現居於台北市44到69年次，且113年迄今未接受乳房X光攝影檢查的女性市民。

衛生局說，符合上述4種癌症篩檢的活動對象者，可持健保卡至台北市1132家癌症篩檢特約醫療院所完成篩檢，即能參加活動平台的刮刮樂活動，完成1項篩檢可刮1次，完成2項刮2次，篩越多刮越多，獎項包含SPA券、商品禮券，名額合計逾千。

到10月底，參加活動者若都未刮中獎項，衛生局說，11月還可參加「隱藏寶藏加碼活動」，有機會抽中首爾來回雙人機票及飯店住宿券等加碼好禮。

北市 癌症 衛生局

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