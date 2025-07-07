動畫配音員劇烈頭痛昏迷 竟是顱內動脈瘤破裂

曾為「神奇寶貝」、「真珠美人魚」等多部知名動畫腳色配音的李小姐，某天劇烈頭痛後昏迷，竟是「顱內動脈瘤破裂」，幸經萬芳醫院團隊3次腦手術與半年復健後，順利重返職場。

李小姐從事配音工作超過20年，曾為「神奇寶貝」小智、「真珠美人魚」等多部動畫角色配音，但長期日夜顛倒、高工時，使她的身體處於高壓與過勞狀態。某日她突然出現劇烈頭痛後陷入昏迷，家人見狀緊急送至台北市立萬芳醫院急診。

台北神經醫學中心醫務部主任暨萬芳醫院神經外科醫師魏立今天透過新聞稿說明，李小姐經診斷為「顱內動脈瘤破裂」，若未及時治療，致死率高達5成以上，倖存者也常留下嚴重神經功能障礙。

魏立指出，顱內動脈瘤破裂往往在毫無預警的情況下發生，常見症狀包括突發性劇烈頭痛、噁心嘔吐、意識混亂，甚至可能立即昏迷，應立即就醫爭取黃金治療時間。

李小姐到院時已呈深度昏迷，因此搶時間、精準處置至關重要，魏立說明，團隊在短時間內完成診斷與手術評估，決定執行顯微手術夾閉術，並結合即時腦血管影像診斷（DSA）、顯微神經手術與加護醫療資源，成功將動脈瘤夾除，同時清除腦內血塊，降低後續血管痙攣與腦損傷風險。

術後，醫療團隊安排跨專科團隊量身打造個人化復健計畫，針對語言表達、記憶、認知及肢體協調等面向，進行全面性訓練與持續追蹤。魏立表示，經過半年的密集治療與復健，李小姐神經功能恢復良好，無明顯失語或記憶退化，最終順利重返錄音室，再次投入她最熱愛的配音工作。

魏立說明，李小姐雖無家族病史，但多年來作息極不規律、處於高壓及缺乏定期檢查，皆可能是導致動脈瘤破裂的關鍵誘因。建議40歲以上民眾，特別是有高血壓、高血脂、抽菸習慣或家族病史者，應定期安排腦血管健康檢查，並依情況評估最適合的治療方式。