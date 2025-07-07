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百貨公司吃灌湯包卻「天降老鼠屎」？ 客人反胃嘔吐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有網友在臉書社團發文，指上周一晚間到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包卻「天降異物」，仔細一看竟是一粒老鼠屎。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」
有網友在臉書社團發文，指上周一晚間到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包卻「天降異物」，仔細一看竟是一粒老鼠屎。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」

受到颱風丹娜絲影響，新竹縣是今天停班課，新竹縣是百貨一早陸續宣布「正常營業」；不過有網友在臉書社團發文，指上周一晚間到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包卻「天降異物」，仔細一看竟是一粒老鼠屎，讓該名網友備感噁心，當場嘔吐；對此，SOGO百貨新竹店回應，對該名顧客深感抱歉，已要求消毒公司加強消毒。

SOGO百貨新竹店指出，當天是6月30日晚餐時間，樓管有收到顧客通報，只有黑色異物掉落，相關人員匆忙趕到現場確認，該名顧客當下非常生氣，業者第一時間趕緊致歉安撫，並協助全餐免單，另外，餐廳每個月會有三次清消，這次事前也責成消毒公司加強消毒，會持續為顧客做安全衛生把關，並對該名顧客深感抱歉。

該名網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指6月30日到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包突然天上掉下來一粒老鼠屎打到左手，彈到正在吃飯的碗旁，由於當下嚇傻，且一生中最怕的就是老鼠，便直接反胃嘔吐，工作人員來處理竟只說給予用餐折扣，直到向百貨樓管反映才說免單，餐廳甚至還問要不要打包菜回去，請問怎麼還敢打包，實在很扯。

不少網友在該則貼文下留言回應「重點是那顆屎掉下來造成人的陰影吧！搞不好下次掉米老鼠」、「通常意外之嚇嘔吐都來的又急又快⋯」、「這是老鼠屎嗎？感覺像是壁虎的」、「感覺是壁虎大便⋯」、「那顆屎是從天花板掉下來的，不是從餐點裡挖出來的，為什麼不能打包呢？食物本身沒有罪，為什麼要浪費呢？」

有網友在臉書社團發文，指上周一晚間到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包卻「天降異物」，仔細一看竟是一粒老鼠屎。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」
有網友在臉書社團發文，指上周一晚間到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包卻「天降異物」，仔細一看竟是一粒老鼠屎。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」

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