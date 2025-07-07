百貨公司吃灌湯包卻「天降老鼠屎」？ 客人反胃嘔吐

受到颱風丹娜絲影響，新竹縣是今天停班課，新竹縣是百貨一早陸續宣布「正常營業」；不過有網友在臉書社團發文，指上周一晚間到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包卻「天降異物」，仔細一看竟是一粒老鼠屎，讓該名網友備感噁心，當場嘔吐；對此，SOGO百貨新竹店回應，對該名顧客深感抱歉，已要求消毒公司加強消毒。

SOGO百貨新竹店指出，當天是6月30日晚餐時間，樓管有收到顧客通報，只有黑色異物掉落，相關人員匆忙趕到現場確認，該名顧客當下非常生氣，業者第一時間趕緊致歉安撫，並協助全餐免單，另外，餐廳每個月會有三次清消，這次事前也責成消毒公司加強消毒，會持續為顧客做安全衛生把關，並對該名顧客深感抱歉。

該名網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指6月30日到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包突然天上掉下來一粒老鼠屎打到左手，彈到正在吃飯的碗旁，由於當下嚇傻，且一生中最怕的就是老鼠，便直接反胃嘔吐，工作人員來處理竟只說給予用餐折扣，直到向百貨樓管反映才說免單，餐廳甚至還問要不要打包菜回去，請問怎麼還敢打包，實在很扯。