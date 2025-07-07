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We TAIWAN進駐大阪安藤忠雄作品 陳澄波、郭雪湖共演「台灣本色」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，影像作品取材自國美館典藏畫作，將經典畫家風格透過影像技術再度演繹為全新影像，此圖創作段落為「日出處」，筆觸靈感來自於陳澄波。圖／文化部提供
融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，影像作品取材自國美館典藏畫作，將經典畫家風格透過影像技術再度演繹為全新影像，此圖創作段落為「日出處」，筆觸靈感來自於陳澄波。圖／文化部提供

8月大阪世博期間，走進安藤忠雄操刀設計、位於大阪梅田Grand Green Osaka內的當代展演場所「VS.空間」，你將會看到融合陳澄波、郭雪湖、廖繼春等前輩畫家線條與色彩的沉浸式劇場「台灣本色」。此一劇場透過影像技術，將台灣畫家的經典作品重新演繹為全新影像，配上如夢似幻的音樂和燈光，宛如一場由跨時代台灣畫家攜手共演的台灣色彩劇場。

文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」即將在8月正式登場。「Grand Green Osaka」去年甫開幕，由安藤忠雄操刀設計的「VS.空間」挑高15公尺，是專為投影與沈浸式展演等新媒體設計的展演空間。「台灣光譜」在其中展出，分成三大主題:台灣本色、光織自然、島嶼聲譜；結合視覺藝術、傳統工藝、聲音創作及科技創新元素，向全球觀眾展示台灣的文化能量。

融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，取材自國美館典藏的藝術家作品，將經典畫家風格透過影像技術演繹為全新影像，帶領觀眾走進陳澄波、廖繼春、林惺嶽、郭雪湖、陳進、林玉山、許深州等藝術家的彩色世界。作品由豪華朗機工主導視覺創作、加上柯智豪的音樂、夢想動畫的動態影像設計、瓦豆的燈光規劃。

「光織自然」展區聚焦台灣的染織文化。「台灣色譜牆」展現國家工藝成就獎得主陳景林與馬毓秀，多年來從台灣植物中研究天然染料的成果，以手工染布與植物攝影交錯排列，宛如一座活色票牆。「染織工藝牆」記錄陳景林踏尋台灣各地製作染料的過程，並曝光陳景林第一件巨幅藍染山水創作「台灣母親河」。

踏入「島嶼聲譜」展區，三金音樂家柯智豪「台灣聲場」，將台灣廟宇祭典的鑼鼓聲、颱風過境的風雨聲、田野中的鳥鳴與城市市場的喧囂，交織成一幕幕動人的聲音劇場；藝術家李育昇的「台灣特有種」神獸裝置，融合視覺與聲音藝術，營造出充滿神秘與靈性的台灣信仰場域。

●「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月2日起展至8月20日。相關活動可透過「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan）免費預約，詳細資訊請見「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。

融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，影像作品取材自國美館典藏畫作，將經典畫家風格透過影像技術再度演繹為全新影像，此圖創作段落為「多彩的人」，筆觸靈感來自於郭雪湖。圖／文化部提供
融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，影像作品取材自國美館典藏畫作，將經典畫家風格透過影像技術再度演繹為全新影像，此圖創作段落為「多彩的人」，筆觸靈感來自於郭雪湖。圖／文化部提供

世博 劇場 安藤忠雄 文化部 畫家 陳澄波

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