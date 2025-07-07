BTS捐億元粉絲響應 自閉症基金會盼邀SUGA來台

韓國男團防彈少年團BTS成員SUGA捐款億元，成立韓國自閉症治療中心，百名台灣粉絲A.R.M.Y自發性響應捐款，支持中華民國自閉症基金會，基金會更計畫邀請SUGA與台灣星兒相會。

BTS成員SUGA（閔玧其）日前正式退伍，宣布捐出50億韓元（約新台幣1.07億元），與韓國延世大學附屬世福蘭斯醫院攜手，成立全新自閉症治療中心，提供自閉症譜系障礙（ASD）患者長期治療與支持服務，這筆捐款是延世醫療體系來自藝人的最高金額，激勵更多人投身公益。

SUGA慷慨捐款拋磚引玉，一群來自台灣的「阿米（BTS粉絲名，A.R.M.Y）」也在這次愛心行動裡，中華民國自閉症基金會近日透過新聞稿分享，BTS台灣粉絲自發性響應SUGA的公益行動，踴躍捐款支持中華民國自閉症基金會，今年度的星夥療緣—自閉症幼小轉銜聯盟計畫。

據統計，已有逾100名防彈少年團台灣粉絲響應，捐款金額累計達20萬元以上，「我們身為粉絲的責任，就是把偶像的善意發揮到最大」，中華民國自閉症基金會轉述這群熱心的A.R.M.Y告訴基金會的話，董事長林注進說，這不僅是一筆金額，更是一份來自粉絲社群的祝福與肯定。

林注進表示，這股溫柔卻堅定的公益力量，是推動社會共好最真實的寫照，再次證明音樂能夠連結人心，愛能夠轉化成支持弱勢的實際行動。這次A.R.M.Y捐款支持的「幼小轉銜計畫」是致力於協助自閉症兒童，在關鍵的升小銜接階段順利適應。

林注進進一步說明，自閉症兒童從幼兒園跨進小學，是許多家庭面臨巨大壓力與焦慮的轉捩點，透過模組化的教學內容、教師與家長的同步輔導，及個別化支持服務，提升孩子的學習適應力，減緩家庭負擔，讓孩子們得以「轉得順、學得穩、走得遠」。

中華民國自閉症基金會規劃，若BTS世界巡迴演唱會有機會訪台，將力邀安排SUGA與台灣星兒（自閉症譜系孩子暱稱）相會。中華民國自閉症基金會執行長劉增榮說，這份來自偶像與粉絲的溫暖關懷，注入莫大的鼓舞，將秉持初衷，善用每一筆捐款，持續守護更多星兒成長旅程。