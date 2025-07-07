連2年11人死 遊蕩犬釀禍求償無門？律師：符合兩條件餵食者恐判刑

遊蕩犬追車咬人意外頻傳，日前高雄有海泳客在海中遭3隻浪犬咬死，海邊浪犬聚集原因疑似是有愛媽餵養。去年撞動物車禍統計出爐，已連2年造成11人死，肇事動物以遊蕩犬占比最高。遊蕩犬闖禍出人命，平時餵狗的人有沒有事？律師揭法官判有罪理由，法律上沒有模糊空間。

2015年立法院通過動保法修法，台灣成為亞洲第二個推零撲殺的國家，修法10年，遊蕩犬進到收容所生命不再倒數十二夜，但衍生的問題比大家想像更嚴重。聯合報採訪團隊直擊多個現場，明天（8日)將重磅推出陽光行動專題報導，帶大家到爭議最前線，了解真相，歡迎一起加入討論。

農業部最新一期全國遊蕩犬隻數量推估，去年遊蕩犬14萬1584隻，根據警政署統計，撞動物車禍傷亡，2017年4死1883傷，2018年6死2139傷，2019年9死2485傷，2021年2死2913傷，2022年9死2896傷，2023年攀升到11人死亡、2948人傷，去年仍有11人死，受傷人數略降為2672人，等於一天就有7件撞動物車禍，其中以遊蕩犬肇事占比最高。

近年多起撞動物傷亡車禍，被害家屬以狗追人，被鎖定的人幾乎馬上撇清關係，稱那是遊蕩犬，狗不是他的，他也不是飼主，但從法院判決看來，並不是求償有門。

動物保護法第三條第七款規定，飼主指動物之所有人或實際管領動物之人；同法第七條規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產；民法第一九○條規定，動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。

餵食算不算飼主？律師林富貴說，他打過這種官司，一件當事人花幾萬元和解，一件被法院以過失致死判刑數個月，民事求償200萬元。他的兩個當事人都認為只是好心餵食，不是主人，都覺得非常冤枉。

林富貴說，法官認定的理由， 有管理照顧之人才要負責，例如飼養人、畜牧收容機構及動物醫療院所等，單純餵食之人僅單純基於善心給予食物，對動物並無管理照顧義務，故毋庸負擔民、刑事責任，但長期飼養且動物固定前往餵食，以餵食人的住居所做為活動中心，就有可能要負責。

長期固定餵食，就算狗沒綁起來，法律上的名詞叫管理人，餵食者已經管理牠的生活了，法官講到，看到遊蕩犬要做的事，是通報主管機關來抓狗，而不是餵食牠，餵食收容照顧，就形同飼主，法律上完全沒有模糊空間。

林富貴說，造成遊蕩犬的原因，一是人民棄養，第二是不懂法律的人，給予餵食收養，才會讓流浪動物在都會區得以生存，通報主管機關來抓狗，再從收容所領養出去，才是照顧流浪動物最好的方法。

2022年，台南蔡姓男子騎機車閃避不及衝撞犬隻，傷重不治，陳姓男子一度坦承犬隻是他所養的，但又翻供，目擊者作證，法官認他犯過失致死罪處6月，民事判決應賠償蔡的家屬共537萬。