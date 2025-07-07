陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

輕度颱風丹娜絲今早11時的中心位置在台北的北方約130公里之處，以每小時12轉7公里速度，向北北東轉西北進行。中心氣壓為985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風，中央氣象署宣布，台灣本島已脫離其暴風圈，並在上午11時30分解除陸上警報。

據最新資料顯示，輕度颱風丹娜絲目前中心在台北北方，向北北東轉西北移動，台灣本島已脫離其暴風圈，對台灣北部海面仍構成威脅；預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢。