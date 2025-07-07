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比悲傷更悲傷！ 不只豆棗 北市動物園出生石虎野放也遭犬殺

聯合報／ 記者楊惠琪吳淑君／台北即時報導
石虎「捲心麵(母)」，是「春捲」與「阿給」產下的石虎寶寶。圖／北市動物園提供
石虎「捲心麵(母)」，是「春捲」與「阿給」產下的石虎寶寶。圖／北市動物園提供

「 請問四隻哥哥姊姊在天上了嗎？」石虎媽媽「春捲」生下的捲捲集團，有捲心酥、捲心菜、捲心餅、捲心麵。今年「春捲」再生下「雙捲」，台北市動物園在母親節前夕，在臉書舉辦為石虎寶寶命名活動，熱烈討論中有人突然發出這奇怪問題。記者進一步追查，北市動物園和生多所忍痛證實，從2021年至今，野放7隻石虎，6死1傷，其中3隻遭犬殺。

在台北市立動物園出生的石虎新生命，最後被命名為「捲心蛋」與「捲心糕」，和哥哥姐姐一樣，滿4個月後，會前往農業部生物多樣性研究所，展開一連串野化訓練，約在1歲大時野放回到山林。

但據了解，2021年至今，台北市立動物園共野放7隻石虎，死亡的有虎力旺（犬殺）、虎力秀（獸夾）、平順(死亡)、捲心酥(不明創傷）、捲心菜（犬殺）、捲心麵（犬殺），受傷的是捲心餅，中吊索受傷，將於救傷評估後送回動物園收容。

7隻野放石虎，等於沒有一隻完好，曾經照顧牠們的北市動物園和生多所人員都很難過，尤其死去的6隻有一半是遭犬殺，更讓他們難以承受。

生多所指出，他們為石虎開課，做犬趨避訓練，最初訓練石虎認識狗，要會怕狗，但效果不大。2023年找偵搜犬協會來為石虎上課，協會的狗會聽指令，要訓練到聽到狗聲就躲起來，而不是跑給狗追，經多次訓練，都過關了才會野放，但就算做了犬趨避訓練，還是沒有辦法幫上忙，石虎的DNA裡不認識狗，不覺得狗是天敵，回到野外還是死於犬殺。

他們處理過的犬殺石虎，沒有一隻被吃掉，都是完整的全屍，可見遊蕩犬不是因為肚子餓才去咬死石虎。

2023年，農業部於石虎生態熱區試辦三個月遊蕩犬移置、禁餵食計畫，成效好不好？每當有立委問及，農業部含糊其辭帶過。明天(8日)聯合報重磅推出陽光行動專題報導，採訪團隊直擊石虎熱區現場，會告訴大家真相，也歡迎一起加入討論。

小石虎兄妹「捲心菜」和「捲心酥」。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
小石虎兄妹「捲心菜」和「捲心酥」。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專

動物園 北市 石虎

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