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不吸菸卻患肺癌？ 專家：空氣汙染是成因

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國醫學研究發現，空氣污染程度與肺部DNA致癌突變程度有密切相關。（Photo by Maxim Tolchinskiy on Unsplash under C.C License）
美國醫學研究發現，空氣污染程度與肺部DNA致癌突變程度有密切相關。（Photo by Maxim Tolchinskiy on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】人們即使不吸菸，空氣汙染也可能使DNA突變導致肺癌！美國醫學研究發現，空氣污染程度與肺部DNA致癌突變程度有密切相關，而嚴重空污環境將造成人類端粒變短，並增加罹癌機率。專家指出，空氣污染可能不會直接造成肺癌，但該研究卻為這種可能性提供證據。

空汙是肺癌成因

衛報》報導，加州大學聖地牙哥分校研究員分析全球871名非吸菸者肺癌的完整基因碼，結果發現，一個地區的空氣污染程度越高，人們肺部的DNA致癌突變也越多。此外，暴露於嚴重空污環境的人類端粒也較短，意味著染色體末端保護性DNA鏈將促進細胞分裂加快，並增加罹癌機率。

據統計，全球每年約有250萬肺癌病新例，其中超過100萬例死亡發生在中國，而吸菸、空氣污染和其他環境污染物是導致肺癌的重要因素。該研究資深作者亞歷山德羅夫教授表示，目前仍無法了解空污造成肺癌的確切原因，但其與吸煙相關的DNA突變類型卻有密切相關。

未吸菸肺癌比例增

隨著全球許多地區吸菸率的下降，從未吸菸者在肺癌患者中所佔的比例卻正在上升，目前估計約10%至25%的肺癌患者屬於未吸菸者，而肺癌仍然是全球癌症相關死亡的首要原因。

ScienceAlert》指出，隨著人們接觸的污染源越多，其肺部腫瘤的DNA突變也越多，即使並不意味著空氣污染直接造成肺癌，但確實為這種可能性提供證據。

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DNA 空污 肺癌

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