奈米載體精準傳遞藥物 跨域團隊助力肝病防治

中央大學、台北榮總、陽明交大組成的跨域團隊，設計能搭載藥物的奈米載體，將藥物精準傳遞至動物肝臟，建立安全而有效的肝纖維化動物模型，有助於慢性肝病防治與研究。

中央大學今天發布新聞稿指出，肝臟疾病常面臨「肝纖維化、肝硬化、肝癌」三部曲，其中「肝纖維化」是肝臟受損傷後細胞外基質合成、降解與沉積不平衡的修復反應，也是眾多肝病的起始源頭，對肝纖維化早期診斷、治療以預防後續病況惡化的發生，對肝病防治具有重要意義。

中大表示，現階段建立動物肝纖維化模型最常用的方法是毒物化學法和手術方法，但毒物化學法耗時、具潛在的致癌性，手術則具侵入性，變異性和死亡率高，這些傳統方法會導致實驗鼠變得非常虛弱，難以進行後續的新藥測試或其他長期實驗。

中央大學生醫科學與工程系特聘教授李宇翔和副教授許藝瓊，攜手台北榮總內科部胃腸肝膽科醫師黃惠君、許劭榮，以及陽明交通大學生物醫學工程系教授李泉的團隊，成功建立一種安全而有效的肝纖維化動物模型，有助於慢性肝病防治與研究，進而降低肝癌對國人健康的威脅。

在進行動物實驗時，若直接注射藥物，會使藥物經由血管到達全身各地，造成多處器官損傷。研究團隊設計的奈米粒子藥物載體，能搭載藥物，並精準地傳遞至動物肝臟，讓多數藥物只在肝臟釋放，保持其他器官的健康，不影響心、肺、脾等內臟，讓後續新藥測試更有效率。

研究團隊提到，載體使用的材料能被人體生物體所接受，鮮少有副作用或不適感，目前已在生物醫學界廣泛應用；由於載體能精準地將藥物傳送到肝臟，因此所需的藥物劑量大幅減少，降低實驗動物受到的全身毒性損傷，希望這個肝纖維化動物模型，能提供給藥廠、生技公司或醫療研究單位，以加速新藥的研發與測試。