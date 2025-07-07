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石虎豆棗、海泳客被野狗咬死 賴清德本命區遊蕩犬數奪「雙冠」

聯合報／ 記者李柏澔楊惠琪葉冠妤吳淑君／台北即時報導
台南動物關愛園區收養數百隻毛孩，照料起來十分辛苦。記者劉學聖／攝影
台南動物關愛園區收養數百隻毛孩，照料起來十分辛苦。記者劉學聖／攝影

農業部生物多樣性研究追蹤超過3年的傳奇石虎「豆棗」被狗咬死，犬殺+ 1，讓人難過又生氣；不到一周，高雄76歲蔡姓男子，竟在海中遭3隻野狗突襲攻擊死亡，太不可思議，引發人心惶惶。2017年2月6日起，台灣成為亞洲第二個實施零撲殺的國家，為何遊蕩犬問題越來越嚴重？

農業部每兩年調查推估遊蕩犬數量，推估總數一路攀升，2022年更增加到近16萬隻的高峰。去年雖出現首降，約14萬1千多隻，但與2018年首次調查時相差無幾，形同修法上路後，多年來源頭減量原地踏步。

十多年前，時任台南市長賴清德率先全國推動「零安樂死」，動保團體大讚台南市找到方法，且做得不錯。但如今，台南的遊蕩犬數不但是六都之冠，收容所最爆量也在台南市。總統賴清德本命區，遊蕩犬管理到底那裡出問題？

過去遊蕩犬被捕，公告12天無人認領就撲殺，2015年立法院通過動保法修法，台灣成為亞洲第二個推零撲殺的國家，修法10年，遊蕩犬進到收容所生命不再倒數12夜，但衍生的問題比大家想像更嚴重，人、狗、野生動物三輸，誰該負責？

聯合報採訪團隊直擊多個現場，明天(8日)將重磅推出陽光行動專題報導，帶大家到爭議最前線，了解真相，也歡迎一起加入討論。

修法 零撲殺

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