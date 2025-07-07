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違反勞基法「台灣壽司郎」上榜 北市罰20萬元5月最高

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局今公布今年5月違反「勞動基準法」企業，共98家事業單位遭裁處，總罰鍰381萬元。本報資料照片。
北市勞動局今公布今年5月違反「勞動基準法」企業，共98家事業單位遭裁處，總罰鍰381萬元。本報資料照片。

北市勞動局今公布今年5月違反「勞動基準法」企業，共98家事業單位遭裁處，總罰鍰381萬元，其中台灣壽司郎遭罰20萬元最高。勞動局王秋冬局長表示，「開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值！」呼籲雇主法遵守法，勿讓開罰成常態。

王秋冬指出，台灣壽司郎股份有限公司因使勞工延長工時，未依法給付平日及休息日延長工時工資，全月延長工作時間超過法令46小時的規定上限、及休假日出勤未依法加倍發給工資等，分別違反勞動基準法第24條第1項、第2項、第32條第2項及39條規定，各遭裁處5萬元，合計遭裁處20萬元。

至於今年5月份罰鍰金額前5名，依序為台灣壽司郎股份有限公司（20萬元）、怡通行銷科技股份有限公司（15萬元）、利安達平和聯合會計師事務所（11萬元）、翟家玉即大紅豆食品行（11萬元）、台隆賓士汽車股份有限公司（10萬元）、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院（10萬元）、台隆賓士汽車股份有限公司（10萬元）。

北市勞動局表示，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：工資未全額給付，計30家（30.61％）；未依法給付平日延長工時工資，計24家（24.49％）；未依法給付休息日出勤之工資，計14家（14.29％）；工資未定期給付勞工，或未提供工資各項目計算方式明細，計12家（12.24％）；每7日中未有1例假1休息日，計11家（11.22％）。

北市勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面！

王秋冬再次呼籲，為協助雇主遵守法令，北市勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「北市民服務大平臺」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

勞基法 北市 壽司郎 給付

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