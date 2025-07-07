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大雨繼續下！15縣市豪大雨特報 下到晚上
中央氣象署上午10時45分針對15縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。
氣象署指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，高雄市山區、屏東縣山區已有大豪雨發生，苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣已有豪雨發生；今（7）日台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；台中以北地區及中部、台東山區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積淹水。
豪雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台東縣山區。影響時間：07日上午至07日晚上。
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