其他縣市該跟進？她讚雙北「專用垃圾袋」是好政策 網看法兩極

台北市和新北市都採用了垃圾費隨袋徵收的政策，這意味著市民在丟棄垃圾時，必須使用政府指定的「專用垃圾袋」。一名網友發文，稱她在台北讀書時，記得台北的專用垃圾袋非常貴，但分類效果很好，於是詢問網友其他縣市為何不跟進，對此，網友們看法兩極，一派認為此政策效果不大，另一派認為政策有助垃圾減量。

一名網友在PTT發文，表示她大學四年在台北讀書，畢業後就回中部工作了，離開台北已經10幾年了，仍然記得台北市的「專用垃圾袋」非常昂貴，每次都要花一大筆錢買垃圾袋，即使出社會仍覺得太貴。

原PO表示，雖然垃圾袋貴，但因為有專用垃圾袋，她才會認真做垃圾分類，「這輩子最認真分類垃圾的時候就是臺北的四年」，也直言專用垃圾袋是好政策，很好奇其他縣市為何不跟進，對此詢問網友的意見。

此文一出，有一派網友認為專用垃圾袋沒什麼作用，「雙北亂丟垃圾的一大堆，在某些暗巷或橋上，都有人固定亂丟，如果中南部也這樣，亂丟的更多」、「以環保的角度來說對我沒用，我還是會先用一個塑膠袋裝垃圾，然後再套」、「無聊，自己為高人等的不好政策」、「減量才是真環保，回收都是騙妳的啦」。

但也有網友認為是好政策，「很棒啊，垃圾減量有感」、「垃圾減量有感很棒，只是要推行到南部就是擾民搶錢」、「但這是必要的政策，噓的人就是抗拒」、「我也覺得滿棒的政策」、「我也覺得很棒啊，因為還是多多少少，讓一些本來不回收的人執行回收作業」。

根據台北市政府環境保護局官網的描述，目前專用垃圾袋係採用平口式垃圾袋（33公升袋以上之型號）或提耳式垃圾袋（25公升袋以下之型號）設計，袋上標有容量上限標示線，線下之容量即為專用垃圾袋之收費容量，其上仍保留有約30％之容積以供市民綑紮使用。