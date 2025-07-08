摘鏡5年視力超穩定 安心亞辣舞大讚德國蔡司雷射：超有感、超值得！

創立於1846年， 擁有具近兩百年歷史的光學領導品牌德國蔡司，技術涵蓋眼科醫療、精密鏡頭、半導體設備、工業測量與消費鏡片等多元領域，始終以專業實力與創新精神，引領全球光學科技的發展趨勢，憑藉深厚實力在全球市場穩占領先地位。近年更聚焦於眼科醫療領域的創新應用，推出「德國蔡司雷射視力解決方案」，全球已累計突破1,200萬眼治療案例，成為新世代眼睛雷射的重要指標，廣受醫界與消費者肯定。

為紀念這項全球性里程碑，蔡司特別邀請長年合作的品牌好友——人氣藝人安心亞，共同拍攝形象影片《無框人生 無限視界》，以輕快歌舞的方式，呈現現代人跳脫框架、擁抱自我、享受精彩人生的態度。影片一上線即引爆話題，不僅掀起粉絲熱烈討論， 火辣瘦身回歸的安心亞，甜美依舊、氣場更升級，在影片中自在神情與清晰視界相得益彰，形成夢幻聯動，完美演繹「美力」與「視力」雙升級的魅力，讓人忍不住想問：「這就是雷射後的開掛人生嗎？」進一步喚起大眾對「視力解決方案」與生活品質之間關聯的關注，也讓更多人開始思考：如果看得更清楚，生活是不是也能更精彩？

台灣近視人口高達七成以上，安心亞也曾是隱形眼鏡的愛用者。多年前，她因工作需求認識了德國蔡司的微創近視雷射技術，深入了解後毅然決定接受手術。如今五年過去，她的視力依然維持在1.5，完全無需依賴眼鏡或隱形眼鏡，從拍戲、唱跳表演到登山潛水，視力自由帶來的便利與舒適，讓她直呼「一切都值得！」

除了專業工作無後顧之憂，安心亞也提到，看劇本變得輕鬆，長時間拍攝也不再受乾眼症困擾，真正擁有了「自在表演、清晰生活」的新體驗，還推薦了身邊快30幾位朋友，滿意度超高！ 在精彩的2025上半年發表新歌《Maybe We Can》，並主演「孔雀魚」等多部好戲，她也預告下半年也即將參演「星廚之戰」實境秀、籌備新戲，讓粉絲引頸期盼她再展實力派演技。

圖／葉騰豪 提供

在醫療趨勢朝向「微創、安全、快速恢復」發展之際，蔡司雷射也順勢而上。安心亞所接受的德國蔡司近視雷射，以僅0.2公分的微創切口搭配快速雷射時間，減少術後不適並加速恢復期，是目前全球備受信賴的眼睛雷射主流選擇之一。包括藝人楊謹華、奧運羽球金牌國手等，也都選擇了相同技術，足見其專業與穩定性。

岡山諾貝爾眼科執行院長 陳冠博醫師指出，升級版微創2.0 AI導航雷射，單眼雷射僅需10秒，並串聯術前量測、虹膜辨識、散光自動導航系統，提供全面且精準的手術流程，更適合高散光的族群。搭配全球800萬筆手術數據所訓練的AI參數調控系統，能讓雷射精度再提升，進一步優化術後品質與患者滿意度。

岡山諾貝爾眼科執行院長 陳冠博醫師 圖／葉騰豪 提供

隨著3C使用普及，不僅近視人口激增，老花眼也出現年輕化趨勢，發生年齡下修至35歲。對此，蔡司也針對老花族群推出創新矯正方案。台南諾貝爾眼科院長 黃萱醫師表示，新型老花雷射採用視差原理搭配「立體景深優化專利」，一眼看遠中距離，一眼則看中近距離，來達到遠中近都清晰。這項技術可同時改善老花、近視、散光與遠視，還保有立體感與色彩敏銳度，適合日常駕駛、閱讀、辦公與運動族群。

台南諾貝爾眼科院長 黃萱醫師 圖／葉騰豪 提供

雷射矯正技術持續成熟演進，療程快速、恢復期短，但選擇適合自己的方案仍需審慎評估。信賴眼科總院長 賴麗如醫師提醒，患者術前一定要接受完整檢查與評估，並與醫師溝通生活習慣與視覺需求，才能選出最安全、最有效的解決方案，真正體驗到「無框人生」的美好。