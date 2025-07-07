移除鼻胃管列長照3.0重點 邱泰源：一直都在努力中

衛福部長邱泰源今年年初曾表示，將移除鼻胃管列為長照3.0重點項目，但民間團體質疑衛福部迄今未提具體計劃。邱泰源今天表示，應該是一直努力中，這不是一個強迫插或強迫拿的問題，這種專業訓練不是1、2次就好，還包括家長的擔心，都要一起來努力。

媒體報導，依據衛福部統計，全國約40萬人仰賴鼻胃管進食，使用鼻胃管病人逐年增加，邱泰源今年初曾表示，台灣須將移除鼻胃管列為長照3.0重點項目，盡速提出計畫。不過，民間團體認為，衛福部仍未提出具體計畫，迄今未見訓練課程，或補助及獎勵等配套措施，動作慢半拍。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查社會救助法部分條文修正草案，邱泰源於會前受訪表示，鼻胃管進食牽涉到專業，如何讓照顧人員了解，很多病人是可以不用插鼻胃管進食，能用各種不同方式。

邱泰源指出，比方很多病人喝水會嗆到，以為就不能進食要插鼻胃管，這是過去醫界常見的現象；但有時是口腔有可能有內珠菌感染，用藥物2、3天後好了就可以進食。

邱泰源表示，這不是一個強迫插或強迫拿的問題，而是要專業訓練及細心，才能讓不必要受鼻胃管苦的人，能夠真的不用再插鼻胃管，目標是希望病人在最終末期之前，都不需要插鼻胃管，這是衛福部的目標。

至於外界質疑進度慢的問題，邱泰源說，應該是一直進步中，這種專業訓練不是1、2次就好，還包括家長的擔心，都要一起來努力。