「狼醫查詢平台」建置進步牛步 邱泰源：與司法部討論中

狼醫案連環爆，台大醫院婦產部近期爆出至少3起性騷性侵爭議，被形容是高風險部門。衛福部今年1月曾公開承諾，會在3個月內完成「狼醫查詢平台」的研議，但是目前已跳票，民團痛批，主管機關消極毫無作為。衛福部長邱泰源今回應，目前正在尋找法源中，會盡快跨部會討論，保障醫病雙方的權利。

邱泰源表示，針對「狼醫查詢平台」的建置，已經開過2次會，4月與司法部討論處置方法，包括在沒有公開判決書的不違反個資原則下，該如何規範醫師的踰越行為。另外，6月底也開過一次醫事審議委員會，希望加快「狼醫查詢平台」的建置流程，強化醫師自省改革、維護醫療品質。

日前，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，建立一個公開透明、符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩，且查詢範圍除了醫師，也能擴及至其他醫事人員。這不僅是病人知情權的體現，更是維護整體醫療專業信任的關鍵基礎，應啟動修法補強。

邱泰源說，設置「狼醫查詢平台」需要找尋法源依據，衛福部已經著手查詢現有法律是有可配合之處，立院尚沒有委員提出修法的版本。對於醫療改革基金會、台灣醫務管理學會提出的建議，包括是否擴及至其他醫事人員，都會納入研議參考。

邱泰源強調，關於狼醫的懲處、如何保障民眾就醫安全，衛福部已召開醫師懲戒委員大會，強化地方衛生局和社會局的聯繫。衛生局收到類似爭議案件，會馬上了解狀況，未來將有指引供地方縣市參考，保障民眾就醫安全。