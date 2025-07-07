今天入「小暑」...4生肖、1類人注意 做一事蓄福聚財

今天是農曆6月十三逢節氣「小暑」，民俗專家廖大乙說，今年社會動盪以騙當道，易把小人當貴人，充斥欺詐的負能量，建議把握小暑涼補順應節氣，提升正能量，尤其羊、牛、龍、狗4生肖及行事易感受挫者，可藉此奠定下半年好運氣。

廖大乙指出，俗話說「小暑過，一日熱三分」，也就是說節氣「小暑」過後，天氣會一天比一天熱，直到下一個節氣「大暑」，暑氣將達最高點讓人意興闌珊，而有俗諺「小暑大暑，有米也懶煮」，熱到連三餐都懶得煮，也熱到使人心浮動。

但要注意的是，以往小暑到大暑之際，越來越熱讓人浮躁，今年乙巳蛇年五行屬母，形成特殊的「雙春閏月逢青蛇」，不只個人受影響，就連社會都動盪不安，尤其以「騙」當道，不論是末日預言、豐原5口命案等均充斥著欺詐的負能量。

廖大乙說，由於社會動盪、人心浮躁之際，磁場負能量高，就容易出現「誤把小人當貴人」情形，而要扭轉逆勢轉為正能量，「小暑」就是關鍵時機，由於該節氣陽氣最盛卻未至極點，若能順勢導陽化火，就可望為下半年蓄福聚財且招貴人。

而要利用小暑幫自己逆轉開運並不難，尤其是今年在工作、學業、友情或家庭等各領域，明明很努力卻得不回報，因此感到運勢低迷，頗有生不逢時、受挫之感的民眾，以及羊、牛、龍、狗4生肖務必把握今天小暑交節氣幫助自己逆轉開運。

他建議，想要開運的民眾可在今天順應節氣，多食用苦瓜、冬瓜、大黃瓜等偏涼寒性的瓜果類，有利於補水去濕降火氣，讓渾沌思緒得到平復，自然有助於提升正能量，財運、事運也將隨之順流，開啟聚陽生財能量循環，奠定下半年好運氣。