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丹娜絲攜劇烈風雨 高鐵今中午12時前「台中至左營暫停營運」

創120年來首個登陸嘉義颱風 丹娜絲今晨5時減弱為輕颱 6時出海

號誌設備受損 午前台鐵西部幹線對號車、斗六-台南區間車停駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中午12時前，西部幹線對號列車、區間（快）車斗六-台南間及三支線停駛。聯合報系資料照
中午12時前，西部幹線對號列車、區間（快）車斗六-台南間及三支線停駛。聯合報系資料照

丹娜絲昨（6日）晚間11時40分登陸嘉義布袋，導致中南部地區風雨增強，導致台鐵斗六-颱南間有部分路段路樹倒塌、大型鐵皮入侵及電車線、號誌設備受損，台鐵公司調整列車營運資訊，今中午12時前，西部幹線對號列車、區間（快）車斗六-台南間及三支線停駛，其餘正常行駛。

受到丹娜絲昨（6日）深夜11時40分自嘉義布袋登陸登陸影響，中南部地區風勢、雨勢增強，導致斗六-颱南間有部分路段路樹倒塌、大型鐵皮入侵及電車線、號誌設備受損，台鐵宣布調整今中午12時前列車行駛概況。

中午12時前，對號車西部幹線（基隆-潮州間）停駛，北迴線（樹林-花蓮間）、南迴線（新左營-颱東間）、台東縣（台東-花蓮間）正常行駛，視風雨情況機動調整。

區間（快）車部分，斗六-台南間，以及平溪線、深澳線、內灣線、集集線停駛，基隆-斗六間、台南-潮州-台東間、樹林-花蓮-台東間，以及六家線、沙崙線等均正常行駛，並視風雨情況機動調整。

另外，藍皮解憂號5898次、5899次，以及觀光列車1次、2次均停駛1日，

台鐵表示，停駛區間俟颱風離境後巡視路線、電車線復舊後陸續恢復行駛；今天中午12時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態資訊於今早8時30分對外說明。

退、換票及改乘部分，台鐵說明，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵 斗六 觀光列車

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