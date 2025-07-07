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丹娜絲攜劇烈風雨 高鐵今中午12時前「台中至左營暫停營運」

創120年來首個登陸嘉義颱風 丹娜絲今晨5時減弱為輕颱 6時出海

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丹娜絲攜劇烈風雨 高鐵今中午12時前「台中至左營暫停營運」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為確保營運安全、加強南部路段軌道巡檢，台灣高鐵公司調整今天營運模式，今天中午12時前「暫停台中至左營營運服務」。圖／聯合報系資料照
為確保營運安全、加強南部路段軌道巡檢，台灣高鐵公司調整今天營運模式，今天中午12時前「暫停台中至左營營運服務」。圖／聯合報系資料照

丹娜絲颱風造成雲嘉地區昨深夜風雨增強，大量異物吹進高鐵雲林至台南軌道，並橫跨電車線，高鐵公司宣布，為確保營運安全、加強南部路段軌道巡檢，調整今天營運模式，今天中午12時前「暫停台中至左營營運服務」，但仍維持南港站及台中站每小時各發3班全車自由座列車，中午12時起全線恢復營運。

高鐵指出，今天中午12時前，暫停台中至左營間的營運服務。自今早6時起，自南港站（南下）及台中站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

中午12時起，自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

高鐵表示，若巡軌作業提前完成，提早恢復全線營運，台灣高鐵公司將盡速公告，請颱風期間仍有搭車需求的旅客，前往車站前先行查詢台灣高鐵企業網站最新消息，掌握最新營運資訊。

高鐵指出，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行的各車次自由座列車。

針對退票及退費規定，高鐵說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用的車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

持受影響車次車票的旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵表示，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕的轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

丹娜絲颱風 高鐵

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