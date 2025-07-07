影／高鐵台南段不只一部列車卡在軌道上 網：第一次看到高鐵關燈

臉書粉絲專頁「台南式」指出，高鐵受颱風影響電力異常！目前凌晨00:50，台南段仍有不只一部列車卡在軌道上無法行駛，車廂內斷電也沒有冷氣，整台車被強風吹到搖來搖去，尚待搶修，網友也紛紛在社群媒體threads上貼出高鐵停駛的影片。

網友khun1211昨晚11時許在threads分享，剛剛高鐵停在上面搖，並放上高鐵停駛的影片，網友紛紛留言「我好像第一次看到高鐵關燈」、「你們車動了嗎 什麼車次呀」、「幸好我在台中先下車了」；khun1211回覆「動了 861」、「我是台中 > 左營 22:17出發」。

台灣高鐵今日深夜受丹娜絲颱風影響，致南部路段多處電力異常跳脫，共有3班次營運列車受到影響，台灣高鐵正積極進行搶修及旅客接駁作業，確保安全無虞，感謝旅客耐心等候。