全台去年近40萬人過著象鼻人生 衛福部鎖定護理之家等擬移除計畫

衛福部健保署統計，全國約近40萬人仰賴鼻胃管進食，多數為失智症、腦中風、呼吸衰竭等患者，特別是住宿型機構高達八成住民，為避免進食嗆咳，引發吸入性肺炎，選擇鼻胃管進食，但長長的鼻胃管顯露在外，被形容是「象鼻人生」，造成患者心理壓力倍增，影響生活品質。

衛福部長邱泰源今年年初在立法院強調，台灣須盡快跟上日本腳步，顧及長輩尊嚴，落實以「人」為中心照顧，將移除鼻胃管列為長照3.0重點項目，儘速提出計畫。但專家表示，半年過去了，仍不見衛福部提出具體計畫，忽視患者的基本權益。

健保署近四年統計，申報插入鼻胃管病人前五大疾病，分別為腦血管疾病後遺症、失智症、呼吸衰竭、肺炎及其他敗血症患者。民國113年統計，曾放置鼻胃管人數高達39.2萬人，其中，腦血管疾病後遺症有12萬2352人，失智症12萬1776人，兩者合計占比高達6成，其次為呼吸衰竭6萬9906人、肺炎4萬7035人及其他敗血症3萬1370人。

為協助患者脫離鼻胃管，健保署111年6月起新增給付，成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食診療項目，針對留置鼻胃管3個月以上者，鼓勵醫療團隊透過訓練吞嚥等復健治療，讓患者恢復經口進食，每人次獎勵3000點，原預估每年有1.3萬名患者受惠，但執行近3年來，自111年6月上路至該年12月成功移除98人，112年232人、113年249人，今年1至3月70人。

立法院厚生會推動無管人生委員會委員、台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，該計畫執行3年多，但移除鼻胃管人數偏低，推動困難原因有三，第一、健保給付獎勵點數偏低，醫院不願投入；第二、對象限定鼻胃管留置3個月以上者，排除有潛力成功移除的早期患者；第三、限定執行科別為耳鼻喉科、復健科等；建議健保提高給付，留置時間從3個月縮短至1個月，擴大科別至高齡醫學科等，並給予後續追蹤獎勵。

衛福部長邱泰源表示，長照3.0將規畫於長照等住宿型機構推動鼻胃管移除計畫。涂心寧說，目前機構內住民高達8成都有留置鼻胃管，但無管人生委員會追蹤至今年5月，尚未看到衛福部規畫住宿型機構人員訓練課程，或補助及獎勵等配套措施，且機構與醫院間溝通管道未建立完整，當機構將住民鼻胃管移除後，當到醫院回診後，醫師可能又會把鼻胃管插上。

衛福部醫務管理組科長黃瓊萱說，移除鼻胃管計畫將率先於護理之家、養護機構執行，計畫由健保署、社家署、長照司等研議，當機構住民到醫院就醫，將介入及進行復健訓練，同時也讓照護人員接受訓練，現正計算復健時間成本及付出心力等，並設計誘因吸引機構及醫院投入並給予給付，預計今年第3季提出草案與各司署討論，期望明年上路。

黃瓊萱說，往後由醫療單位為監督與評估單位，長照機構為執行單位，共同組成整合照護團隊執行流程，包含收案、評估與計畫、訓練與復健、移除鼻胃管、追蹤與穩定共五階段，並已研議放寬留置鼻胃管時間，自目前3個月以上縮短為1個月以上，預計今年上路，而放寬執行科別目前也正研議中。