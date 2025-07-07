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圓仔假孕慵懶 12歲蛋糕沒翻桌

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
「圓仔」一出場就直奔生日蛋糕，鎖定紅蘿蔔大口啃下。圖／北市動物園提供
「圓仔」一出場就直奔生日蛋糕，鎖定紅蘿蔔大口啃下。圖／北市動物園提供

大貓熊「圓仔」12歲了，台北市立動物園昨準備竹子與各種水果組成的「冰蛋糕」為牠慶生，因適逢假孕期間，圓仔活力偏低，吃東西也慢悠悠。園方表示，圓仔目前還算青春期，仍會有發情狀況，若今年有開「大貓熊繁殖技術委員會年會」，園方將爭取新個體到台灣，促進物種繁衍。

保育員以「露營」為主題製作冰蛋糕，運用竹枝、竹桿、紅蘿蔔、葡萄、鳳梨、甘蔗、奇異果等食材，雕刻拼製成帳篷、營火、伐木斧和吊床等意象，也用葡萄拼出大大的「12」，慶祝圓仔12歲生日。

圓仔目前仍處在假孕階段，行為較為慵懶，保育員端出蛋糕，只見圓仔慢悠悠地進入展場，先是聞一聞，走到另一側坐下來開始享用，外界期待豪邁的「翻桌」吃法未出現。

大貓熊館館長王建博說，由於假孕食慾、活動量都會比較低，因此將慶生時間移到早上。

圓仔12歲依然單身，配對繁殖受關注，王建博說，只要不超過20歲，基本上都還算青春期，圓仔還是有些發情行為，今年如果有開貓熊年會，園方將積極參與並提出需求，盼能爭取新的個體到台灣，促進物種多樣化繁衍。

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