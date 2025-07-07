健康名人堂／就算面對壓力 異性伴侶更會互相扶持

「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛。」是大家都耳熟能詳的諺語，也是現實的反映，但現在看來可能未必全然如此。

美國維吉尼亞理工大學一項動物實驗發現，老鼠即使在壓力下，伴侶間也會互相支持，研究人員推測人類可能也有類似的行為。

維吉尼亞理工大學Fralin生物醫學研究所助理教授Alexei Morozov率領研究團隊，觀察老鼠面對壓力的反應。當面臨潛在威脅時，獨處的老鼠常常會留在原地，如果是兩隻老鼠在一起，它們通常會同時僵住，彼此的靜止時間都一樣。

老鼠實驗 異性間展驚人適應力

進一步觀察，不管是公或母老鼠，感到恐懼時，協調性有所不同，當它們受到壓力時，協調性也會改變，不難發現有異性伴侶的老鼠表現出令人驚訝的適應力。

在這項研究中，老鼠學會了把聲音和輕微但不愉快的刺激連結起來，之後當它們再次聽到那個聲音時，就會愣住。透過觀察這些老鼠如何一起僵住和移動，研究人員測量它們的行為有多接近。

他們發現，同性別老鼠，對伴侶的不熟悉會降低公老鼠的同步性，但對母老鼠沒有影響。相反的，不同性別的老鼠，則表現出高度同步性和對壓力和陌生感的獨特適應力。

公鼠會模仿 母鼠則會自我糾正

在異性伴侶間，公老鼠傾向於模仿彼此，當一隻僵住或移動時，另一隻也會如此。至於母老鼠的行為有所不同，對伴侶的反應較敏感，如果它們發起一項行動，伴侶沒有做出同樣反應，這些母老鼠通常會停下來，並糾正自己的行為。

Alexei Morozov因而認為，公老鼠會模仿，母老鼠則會自我糾正。而這兩種行為模式，都讓它們達到同一個目的，也就是同步，但建立在不同類型的社交處理上；也就是說，如果公老鼠和母老鼠在一起，不知為何，它們就是會形成強大的社群力量來對付壓力。

研究於今年3月發表在「Biological Psychiatry Global Open Science（生物精神醫學全球開放科學）」期刊，顯示異性伴侶可能依賴更靈活或更複雜的協調策略，讓它們不會在情緒壓力下崩潰。

哈佛大學醫學院McLean醫院精神病學教授Vadim Bolshakov表示，這項設計巧妙且精良的研究，凸顯面對壓力時，社會訊號和情緒訊號間複雜的相互作用，提供新方法衡量動物在面對恐懼時如何同步反應，同時顯示兩性的因應方式不同。他認為研究結果有助於我們擬定策略，協助在恐懼和壓力調節掙扎的人。

Alexei Morozov認為，不管情緒背景，這些老鼠都會同步因應恐懼的反應，而且它們似乎也不依賴單一的明確策略來做到。他指出，儘管這項研究以老鼠為對象，卻可能為了解性別和情緒背景，如何影響包括人類在內的其他物種，提供社會行為的線索。

論文第一作者Wataru Ito表示，男女伴侶不會受壓力影響，無論熟悉程度，都能保持高水準同步。他們樂觀認為，這項研究有助了解焦慮和創傷後壓力症候群等涉及的大腦機制，讓我們更了解如何處理因應。

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