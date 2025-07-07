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健康主題館／營養密度比蔬菜高 芽菜怎麼吃才加分

聯合報／ 陳詩婷╱康寧醫院營養師
芽菜含多種維生素、礦物質、植化素及酵素等。圖／AI生成
芽菜含多種維生素、礦物質、植化素及酵素等。圖／AI生成

芽菜是種子發芽後，尚未發育成熟的幼苗。小小一株，蘊含了整株植物的能量精華，包含多種維生素、礦物質、植化素及酵素等。研究證實，芽菜的營養密度，比成熟的蔬菜高出許多，且能大幅降低造成人體過敏凝集素等物質，很適合生吃。

究竟芽菜的營養價值為何？應該如何正確食用？

1.抗氧化物質更高

研究發現，種子在發芽過程中，會將營養物質轉化成人體能吸收利用的型態，並吸收土裡跟水中的微量元素，使芽菜的營養更豐富。譬如小麥在發芽後，維生素B群、維生素C、維生素E等抗氧化物質的含量，比原本多出好幾倍，能高效對抗體內自由基、清除環境毒素，達到預防多種慢性病、抗癌的效果。

2.幫助身體代謝食物

植物在發芽時，蘊藏的酵素是最高的，研究發現，芽菜體內充滿相當豐富的蛋白質分解酵素、脂肪分解酵素、澱粉分解酵素等各種酵素。酵素是人體在代謝食物最重要的催化劑，能夠促進消化，這就是為什麼去吃自助餐吃到飽，如果生菜跟水果吃得多，比較不容易感到飽或疲倦的原因。不過，酵素是一種活性蛋白，55℃以上其立體結構就會被破壞，所以生吃比較好。

3.降低心血管疾病

芽菜類含有豐富的酵素、維生素C以及膳食纖維，也富含鉀離子，能夠降低膽固醇、預防高血壓。尤其是黑豆芽或黃豆芽，因含有大豆異黃酮及大豆皂苷，能夠協助膽固醇排泄，幫助維持血脂正常濃度，進而降低心血管疾病的風險。

4.促進腸胃蠕動預防便祕

芽菜類的纖維含量高，且纖維偏嫩，比較好消化，能夠幫助腸道蠕動，緩解便祕，預防各種消化道疾病。尤其是綠豆芽，特別適合改善上火引起的便祕，因為綠豆芽有清熱解毒、利尿除濕作用。但要注意綠豆芽容易添加漂白劑跟生長激素，建議挑選自然淺褐色的綠豆芽，才是原本的樣子。

5.能控制體重降血脂

芽菜類屬於高纖、高營養又低卡的食物。尤其黑豆芽是所有芽菜中蛋白質、膳食纖維、鈣含量最高的品種，能夠增加飽足感，有助控制食欲；而且豐富的酵素能夠幫助消化，促進脂肪代謝，有助體重控制。

Q：很多人說芽菜偏寒，生吃真的可以嗎？

A：芽菜的屬性比較寒涼，但若想吃到芽菜最豐富的抗氧化物質跟酵素，生吃比較好。建議在做芽菜料理時，可以加入屬性比較溫熱的堅果、蒜頭、老薑、肉桂、黑胡椒等，來降低太寒的顧慮。

倘若真的脾胃體質虛寒，容易手腳冰冷、拉肚子，則建議稍微快速燙過，或是降低食用頻率、不要空腹食用等方法，來均衡寒熱屬性。

涼拌苜蓿芽豆腐。圖／陳詩婷提供
涼拌苜蓿芽豆腐。圖／陳詩婷提供

夏季必備 涼拌苜蓿芽豆腐

食材：一盒涼拌嫩豆腐、苜蓿芽一把、胡蘿蔔絲一把、青蔥一把、和風醬一湯匙、老薑粉一小湯匙、黑胡椒適量、蒜末一湯匙、橄欖油一湯匙

作法：

1.嫩豆腐倒扣在盤子上，擺上苜蓿芽、胡蘿蔔絲跟青蔥。

2.將和風醬、老薑粉、黑胡椒、蒜末跟橄欖油拌一起，作為醬汁，淋在嫩豆腐上，即完成。

營養功效：

1.此道輕食很適合炎熱夏天的開胃菜，幫助提升食欲。

2.苜蓿芽屬性較寒，醬汁建議用溫熱的老薑、蒜末、黑胡椒等一起調製，中和其屬性。

3.此道輕食富含膳食纖維、優質蛋白質、好油脂等營養素，能幫助增肌減脂、促進腸胃蠕動，幫助預防便祕。

心血管疾病 膽固醇 酵素 高血壓

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