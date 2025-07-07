40萬人插鼻胃管 獎勵移除成效差

衛福部統計，全國約四十萬人仰賴鼻胃管進食，多為失智症、腦中風等患者，長長的鼻胃管顯露在外，過著沒有尊嚴的象鼻人生。衛福部長照三點○計畫將住宿型機構列入鼻胃管移除計畫範圍，但專家批，迄今未見訓練課程，或補助及獎勵等配套措施，動作慢半拍。

鼻胃管族群人數逐年增加，衛福部長邱泰源今年年初在立法院強調，台灣須將移除鼻胃管列為長照三點○重點項目，盡速提出計畫。不過，立法院厚生會推動無管人生委員會委員、台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，半年過去了，衛福部仍未提出具體計畫，忽視患者的基本權益。

為協助患者脫離鼻胃管，健保署於一一一年六月起新增給付，如成功移除長期留置鼻胃管，並恢復經口進食診療項目，針對留置鼻胃管三個月以上者，鼓勵醫療團隊透過訓練吞嚥等復健治療，讓患者恢復經口進食，每人次獎勵三○○○點。原預估每年一萬三○○多人受惠，但近三年來成效卻遠不如預期，一一一年六月上路至該年十二月僅成功移除九十八人，一一二年二三二人達標，一一三年則有二四九名患者脫管成功，而今年一至三月也才七十人。

為何健保署移除鼻胃管計畫雷聲大、雨點小？涂心寧點出三大原因，一為健保給付獎勵點數偏低，對於醫院來說，幾乎毫無誘因。第二，對象限定鼻胃管留置三個月以上者，排除有潛力成功移除的早期患者；第三、限定執行科別為耳鼻喉科、復健科等。

至於長照三點○規畫，衛福部將護理之家、長照等住宿型機構列入鼻胃管移除計畫。對此，涂心寧表示，目前機構長期住民中，約八成留置鼻胃管，比率偏高，但仍未看到衛福部規畫住宿型機構人員訓練課程，以及補助及獎勵等配套。

對於專家質疑，衛福部健保署醫務管理組科長黃瓊萱表示，目前社家署、長照司、健保署正研議這項移除鼻胃管計畫細節，初步規畫優先選擇護理之家、養護機構，機構住民到醫院就醫，介入及進行復健訓練，並讓照護人員接受訓練。現正計算復健時間成本及付出心力等，提供給付誘因，預計今年第三季提出草案與各司署討論，期望明年上路。