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宜蘭一日海派 五感「宜式感」

聯合報／ 本報訊

結合自然、科技與頂級美饌，「宜式感」奢華海味一日遊帶領旅人深度探索宜蘭風土與海味文化。特別為旅人午間包場、一位難求的「archi 藝廚」，品味江振誠主廚設計的海鮮Tasting Menu。還會造訪冬山柯林漁場，近距離走入鱘龍魚、墨瑞鱈與香魚的「水中豪宅」，見證科技養殖的極致成就。同時邀請神農獎得主謝政佐帶路，走讀「文心鮑」復育故事。從味覺到知識，打造一場五感的高端假期體驗。有行旅企業家山居歲月系列「宜蘭一日海派」，八月廿五日。

報名請洽：02-8643-3926、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網

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