象鼻人生／專家：部分安養機構 插鼻胃管才能入住

為何鼻胃管族群人數逐年增加？專家分析，主因竟是吞嚥困難患者通常需要較久時間餵食，壓力沉重，醫事人員、家屬為求照顧方便，而罔顧患者尊嚴，便宜行事，甚至部分安養機構將「接管」視為入住門檻，只願意接受裝上鼻胃管的患者。

據統計，台灣每年約有十二萬名失智症患者使用鼻胃管進食，台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲表示，國際研究證實了插管進食並無顯著好處，反而降低生活品質，讓患者減少社交活動，但部分醫師為避免風險與糾紛，確實傾向保守處理。

傅中玲指出，隨著老化，咀嚼、吞嚥等功能逐漸衰退，而晚期失智患者退化更為嚴重，常因吞嚥困難無法攝取營養，導致體重減輕。醫療團隊常先教導家屬將食物剪碎或添加增稠劑，或使用食物調理機，少量多餐，補充營養，以延緩使用鼻胃管時間，但許多家屬常因人力不足，或仍無法照顧為由，主動請求裝設鼻胃管。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，年長者留置鼻胃管比例偏高，原因之一為醫事人員或家屬覺得裝上鼻胃管，餵食及照顧相對方便。但絕大部分中老年患者不喜歡臉上多出「長長的象鼻」。再者，插入鼻胃管過程相當不舒服，如果能夠順利移除管路，長者就可外出用餐、旅遊，與人互動，大幅提升生活品質。

「失智症患者也不願意插鼻胃管」傅中玲說，曾收治一名男性失智症患者，由於病情所需被其他醫師留置鼻胃管，但返家後常拔除塑膠管線，讓家人相當頭痛。經復健訓練後，個案逐漸恢復吞嚥功能，家人也同意拔除鼻胃管，沒想到他喜極而泣。

傅中玲說，部分醫師為減少麻煩，避免風險與糾紛，習慣幫患者裝置鼻胃管，但可能這一裝，到死之前都無法拿下。衛福部長照三點○將移除鼻胃管視為重點，應建立完整照服員訓練、提高家庭衛教宣導，以及健保獎勵制度，如果仍缺乏人力支持，以及實質誘因，卸下鼻胃管，可是難上加難。

傅中玲指出，日本針對口腔健康、吞嚥功能等設置「口衛士」，協助簡易評估，教導民眾訓練咀嚼肌，台灣應可比照辦理，及引進簡易評估工具，於社區、機構提前評估及早預防，並將不插鼻胃管納入預立醫療決定，確保晚年生活品質及尊嚴。