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象鼻人生／今年首季插鼻胃管病人 失智症躍居首

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

健保資料顯示，一一三年共有近四十萬人依靠鼻胃管進食，申報鼻胃管病人前五大疾病，分別為腦血管疾病後遺症、失智症、呼吸衰竭、肺炎及其他敗血症。近四年來，排名沒有變動。但今年一至三月統計，失智症上升至第一，申報人數逼近三萬。

一一三年統計，放置鼻胃管人數高達三十九點二萬人，腦血管疾病鼻胃管患者十二萬二三五二人，失智症十二萬一七七六人，兩者合計占比高達六成。不過，一一四年第一季統計顯示，失智症躍居首位，人數為二萬九三七三人，腦血管疾病後遺症則為二萬九○四一人，其餘依次為呼吸衰竭一萬七八六一人、腦梗塞一萬六五三一人、肺炎一萬二五三○人，往年未排入前五名的腦梗塞首次進入第四名。

健保署醫務管理組科長黃瓊萱表示，超高齡化社會失智者逐漸增加，相對使用鼻胃管人數也隨之增加，該統計僅今年第一季，很難說趨勢已有改變，不過，失智者使用鼻胃管人數上升，確實值得關注；腦梗塞進入前五名應有今年一、二月冬季的影響，仍須觀察整年情形。

至於一一三年留置鼻胃管年齡分布，以高齡長者為主，六十一至六十五歲二萬四四二○人、六十六至七十歲二萬九四六二人、七十一至七十五歲三萬四七二一人、七十六至八十歲二萬八九○○人、八十一歲以上九萬三七八四人，人數隨著年齡增加而上升。其中留置鼻胃管三個月以上，以八十一歲以上四萬一四五三人最多。

在醫療院所方面，一一三年鼻胃管患者所處的醫事機構，以區域醫院人數最多，達十萬九一一七人，其次是醫學中心十萬二三一八人、居家照護八萬一○九七人、地區醫院五萬三二三六人、基層診所二一六六人。

黃瓊萱說，留置鼻胃管患者仍以醫學中心、區域醫院及居家照護為多，主因是患者因醫療需求至醫院就醫，病情嚴重時由醫師評估插入鼻胃管。部分患者出院後可能需長期臥床，由家屬送至機構居家照護，繼續插著鼻胃管。

專家批評一一一年上路的拔管試辦計畫執行不力，並指給付點數偏低、收案條件及執行科別嚴苛等原因，黃瓊萱說，在留置鼻胃管時間上，著手研議從目前三個月以上縮短為一個月以上，並放寬執行科別，不再僅限耳鼻喉科、復健科等，希望嘉惠更多鼻胃管族群。

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