長照AB單位一條龍 業者建議改系統分派

新北衛生局規定A單位派案給自家B單位上限是5成，台灣長期照顧關懷協會理事長李惠美說，長照A、B一條龍模式愈來愈常見，通常會把5成較好做案件優先留在自家體系，輪派制度不客觀。有長照機構建議，市府應取消5成上限，由系統直接分派。

新北衛生局說，訂5成上限用意是不讓A單位將所有案家都派到自家B單位，對業者意見，會朝下修比率方向思考，衛生局也定期檢視系統，實地稽查系統填報資料疑似異常機構，去年稽查32家。據了解，高雄也有5成上限，台中是3成。

新北現有7.4萬個家庭使用長照服務，長照是一塊可觀的大餅。有長照機構反映，衛生局規定A單位派案給自家B單位上限5成，機制有失公平，讓長照A、B單位一條龍「大的更大」，甚至為了搶特約資格，開高薪挖角個管師，導致人力失衡，建議市府取消5成上限，由系統直接分派。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，當初長照2.0上路前，體系定位是委由老盟負責，專家學者討論長照A單位是否能與B單位一條龍，想法兩極，一方面是怕找不到那麼多單位專責做A，另一方面認為若有自身B單位，服務較容易整合，才妥協開放A、B單位一條龍。

張表示，照專決定資源分配，而A個管師任務是媒合資源，至於A個管派案原則，她認為應公開轄區內合作B單位資訊，提供案家選擇，且自身B單位不管是輪派還指定，都不可超過5成，是怕球員兼裁判太多，全部派給自家B單位又做不好。

新北某醫療機構營運長照A單位的主管認為，A單位保有5成自留案，變相造成市場排他，削弱公平性，易衍生「搶案、搶人、做大」的商業操作，建議取消5成上限，由系統直接分派。