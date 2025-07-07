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新北長照A單位大洗牌 引發議論

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北現有7.4萬個家庭使用長照服務，由衛生局派案給社區整合中心，俗稱長照A單位，由A單位個管師媒合B單位服務。電訪示意圖。圖／讀者提供
新北現有7.4萬個家庭使用長照服務，由衛生局派案給社區整合中心，俗稱長照A單位，由A單位個管師媒合B單位服務。電訪示意圖。圖／讀者提供

新北現有7.4萬個家庭使用長照服務，衛生局派案給社區整合中心俗稱長照A單位，再由A單位個管師媒合B單位提供服務。有長照機構反映，今年改成審查制，6月結果出爐有33家遭剔除資格，洗牌幅度大。衛生局說，4月公告規則，經書審及口試公平審查，有些是換區服務不是被剔除，不影響第一線服務。

新北65歲以上長者逾78萬人，今年長照預算破99億，是衛生局預算近8成，市長侯友宜今年4月在議會表態，明年可望成立長照專責機關「高齡長期照顧處」，統合衛生局、社會局資源，從長照中心升格為處，提供更完善服務。

對長照服務的把關，是近年衛生局管理重點。新北某醫療機構一名營運主管反映，往年對長照A單位只有評鑑，通過後可續簽3年合約，合約原在去年到期，衛生局去年底通知展延至今年6月，4月突要求參與評選，6月30日公布新名單，卻沒告知缺失及刷掉理由，引發反彈。

衛生局限令30日內完成個案交接，大量個案需換A個管師。新北一名資深個管師說，有些長輩是互動多年的個案，已建立感情與互信，要轉給新個管師難免不捨，一個月內要轉出手上百餘個案，一下子找不到可承接這麼大量能的A單位，不知道案家需求是否都有著落，令人憂心。

有業者表示，綜觀今年評選名單，有8成是長照AB單位一條龍，即衛生局派案給A單位後，多由自家B單位提供居家服務，有連鎖式長照機構以子公司名義參與評選，憂心案源被少數連鎖業者壟斷，個案恐需花更多自費項目。

另有一家長照A單位也遭刷掉，理由是去年B單位評鑑不合格，業者嘆，投入大量人力資源撰寫計畫、準備文件，卻成一場空，數十名員工生計被迫中斷。

對於業者的質疑，衛生局表示，每次換約都是審查制度，每3年一次沒有改變，今年4月公告申請作業須知，有對評審項目列出配分，著重個管人員訓練和素養，載明長照機構最近一次評鑑結果不合格不予同意特約，把關是為了擇優汰劣。

衛生局解釋，新北現有101家長照A單位，第一輪遭剔除者沒有多達33家，第二輪作業仍在進行，許多是換區服務，不能說是剔除。限令30日內完成個案交接一事，衛生局強調，行政作業還在持續，會給予彈性，絕對不影響第一線服務，民眾可放心。

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