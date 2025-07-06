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「大風之島」奪北影三獎 導演落淚：對阿公阿嬤的交代

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
導演許雅婷在台上數度哽咽落淚，訴說陪伴樂生院民走過迫遷、抗爭與重建的漫長歲月。記者張策／攝影
導演許雅婷在台上數度哽咽落淚，訴說陪伴樂生院民走過迫遷、抗爭與重建的漫長歲月。記者張策／攝影

耗費二十年拍攝、記錄樂生院保留運動血淚歷程的紀錄片「大風之島」，在@@@台北電影節@@@奪得最佳剪輯、最佳紀錄片與百萬首獎三項大獎。導演許雅婷在台上數度哽咽落淚，訴說陪伴樂生院民走過迫遷、抗爭與重建的漫長歲月。樂生保留自救會與青年樂生聯盟也發聲祝賀：「是啦，是該哭的。」

許雅婷自2005年起投入拍攝，總計投注超過20年青春與毅力。她說，每次重返樂生院都發現景象不同、心境也不同，「這部作品，是我對阿公阿嬤，也是對自己的一個交代。」許雅婷在台上說到激動處數度落淚，場邊的樂生支持者、院民與觀眾也紅了眼眶，「今天是我第一次，能帶爸爸媽媽一起來看這些前輩的故事。」

首映當天，全場觀眾隨著畫面低泣。自救會成員在院區向無法出席的長者轉述此情此景，91歲高齡的自救會會長李添培陷入沈思，想起一路走來的艱辛與逝去的戰友，感慨落淚說：「是啦，是該哭的。」

片中記錄的不只是歷史，更是創傷與希望交織的療癒之路。樂生保留自救會指出，「大風之島」忠實呈現院民與支持者長年推動完整重建的過程，特別是2022年被迫清空的「蓬萊舍」場景格外令人鼻酸。該空間曾是院民與學生舉行會議、接待訪客的核心地點，卻在「依法行政」名義下消失。

「堅若磐石的骨董量體內，曾經滿是十八年來樂生運動從草根發散到國際的記憶。」藝術家張蒼松曾如此形容蓬萊舍。如今，樂生重建工程仍充滿變數，原本已獲國發會協調會同意的「大平台」方案，也因捷運局堅持設置「陸橋」再度生變，重演官僚與民間對抗的歷史。

導演許雅婷感謝一路以來給予信任的「樂親」們，也提及2017年後的重要會議常被禁止拍攝，唯有幾次在取得許可下得以留下關鍵影像，「這是極大的信任，也是一種責任。」她說，過程中還需兼顧家庭育兒，許多畫面是在騎著機車、淋著雨中拍下，雖辛苦卻無怨。

「大風之島」是記錄片，更是一場與遺忘對抗的行動。樂生保留自救會與青年樂生聯盟強調，這部作品不只是對歷史的見證，更承載著推動轉型正義、實現人權尊嚴的信念。聲明中寫道：「讓『不存在的選項』存在，永遠是困難且辛苦的事；但只要有人記得，就有希望繼續走下去。」

導演許雅婷（右）感謝父母對她的支持。記者張策／攝影
導演許雅婷（右）感謝父母對她的支持。記者張策／攝影

人權 台北電影節 紀錄片 自救會 藝術家 轉型正義 電影

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