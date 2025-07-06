常被誤認是女生！國小男童「無懼旁人目光」 有愛助癌友蓄髮3年

罹患癌症，除了擔心復發、轉移，多數癌友最害怕「掉髮」，有些人甚至拖到晚期都沒有接受治療，原因竟是害怕掉髮副作用。雖然化療引起的落髮是可逆的，但癌友自覺很醜，自卑、焦慮甚至影響社交。癌症希望基金會舉辦募髮行動第20年，希望「用頭髮傳遞希望」，捐贈髮束與資金做成假髮。

一對國小男童留長髮3年，不為外界嘲笑，勇敢說出：我是要幫助別人。弟弟祐齊就讀小一時弄傷了頭，因為需要照料額頭的傷口開始蓄髮，原本有點排斥，後來媽媽引導留長髮可以幫助別人，開始努力「保養髮絲」，每天整理儀容，包括無畏外界眼光的心理建設。

哥哥祐任也加入留長髮的行列，會主動向別人介紹：我們是男生，想要用自己的力量幫助很多人。兄弟倆留了頭髮3年，忍受夏天的炎熱，還得面對別人的恥笑，但過程中也學習扛住壓力。適逢「首望相助」邁入第20周年，今天兄弟倆剪去一頭長髮後，媽媽表示，任務終於圓滿完成。

9歲的林小妹，只有出生滿月剃胎毛，迄今都沒有剪過頭髮，因為她夢想當長髮公主，非常寶貝秀髮。曾經，林小妹4歲的時候，聽聞頭髮可以捐給有需要的人，萌生捐髮念頭，但真正下定決心是因為去年媽媽確診乳癌二期。看著因治療而掉髮改變外貌，希望捐給跟媽媽一樣有需要的病人，重拾自信。

林小妹的媽媽說，因化療戴上的自購假髮，不透氣也較為悶熱且厚重。到基金會的希望小站租借假髮，每一頂都是民眾捐髮製成的假髮，非常舒適，而且戴起來自然，她很感動女兒願意回饋社會，他們也懷著感恩的心，將恩賜用來幫助他人。

癌症希望基金會發起的公益捐髮計畫，今年邁入20載，今天活動現場共有100位捐髮者，其中近7成為首次捐髮。癌症希望基金會董事長莊國偉表示，基金會自2006年號召民眾捐髮，截至目前已累計11萬7318人響應，並製作9792頂假髮。基金會免費提供癌友租借，以租用率、使用率計算，幫助近4萬名癌友重拾勇氣。