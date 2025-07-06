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一句承諾埋下種子 20年捐髮兌現天上「姐姐」遺願

中央社／ 台北6日電

蕙雯年輕時在醫院結識一名癌症末期患者，因一句好想要有頭髮，蕙雯承諾蓄髮送「姐姐」，不料對方沒等到就離世，蕙雯獨自守著承諾，20年捐髮6次，以自己的力量完成一頂假髮。

癌症希望基金會「首望相助」行動今年邁入第20年，雖然颱風丹娜絲逼近，但幸好天公作美，台北市今天午時無雨，讓百名捐髮者順利齊聚一堂，完成募髮任務，年齡從5歲到60多歲，不僅有小男生蓄髮，還有成年男士捐出長髮，今年50多歲的蕙雯也現身捐髮。

「姐姐，您在天上好嗎？我捐了一整頂的假髮給您，我做到了。」對於怕熱、喜歡俐落短髮的蕙雯而言，開始蓄髮來自一句諾言。當年21歲的她受朋友請託第一次、也是唯一一次到醫院照顧癌症患者，原以為只需照顧5天，卻意外延長，這段期間，她認識了隔壁病房的癌末患者。

投緣的兩人以姐妹相稱，蕙雯回憶，當時不斷接受化療的姐姐只剩稀疏頭髮，有天姐姐悠悠地說好想要有頭髮，深深震撼了蕙雯，她從未想過頭髮對一個人如此重要。蕙雯答應要把頭髮留長送給對方，但姐姐沒能等到長髮，就在隔年去世，「第一束長髮，我燒給了姐姐。」

姐姐短短的一句話，在蕙雯心中埋下種子，她堅信捐出長髮一定可以助人。就在這時，蕙雯得知癌症希望基金會將舉行第1屆募髮活動的消息，已經留著一頭長髮的她二話不說投身捐髮任務，一加入就是20年光陰，捐髮6次從一頭烏黑秀髮，到如今被歲月悄悄添上幾縷銀絲。

約6至8束成人髮量才能製作出一頂假髮，如今完成6次捐髮的蕙雯兌現了當年的諾言，看著她辛苦捐髮，身旁的人偶爾會告訴她，想做好事捐錢就好，但她知道，有些事不是金錢可以解決。

「癌症，不能阻止妳的美麗。」蕙雯說，每次完成募髮任務，她都特別想鼓勵所有正在抗癌的患者，癌友只需全心全意接受治療、照顧好自己的身體，美麗就由所有捐髮者守護，她會持續參與捐髮行動，直到不能捐為止。

台灣平均每4分2秒就有1人罹癌，每年約有10萬名癌友因治療落髮，面對掉髮恐懼，連走出家門都需要鼓起極大勇氣。癌症希望基金會董事長莊國偉表示，因醫療進步，癌友可以正常生活，除了醫師照顧患者，每一頂愛心假髮也是心理支持，讓患者回到生活軌道。

癌症希望基金會從2006年起號召民眾捐髮，至今累計近12萬人次響應，製作近萬頂假髮。莊國偉表示，每年有上千癌友受惠，不僅大幅改善病友生活品質，也讓社會更加關注癌症患者心理需求，假髮製作不只需要健康髮束，每頂製作經費也需要新台幣5000元，期盼各界持續支持。

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