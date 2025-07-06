雲林率先導入百萬可攜式X光機 拒醫9旬翁照樣在宅醫療

雲林縣在宅急症照護，首度導入造價百萬的攜帶式X光機，為縣內首例獲核能安全委員會核准、可合法在病患家中或機構內使用。該設備重量只3.2公斤很輕便，搭配移動式支架，可設置在各種地點，提升急症辨識速度，堪稱到宅醫療一大創舉。

雲林衛生局長曾春美表示，雲林去年創全國之先河，率先實施在宅急症照護加值方案，推動醫事人員在宅急症培力、可攜設備與遠距支援等，現有台大雲林分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院成立3支共同照護小組，今年6月前收治79名個案，較去年試辦期間成長8成。

曾春美表示，為方便居家醫師精準判讀，更導入造價百萬的攜帶式X光機，這項用於病患家中或機構內的便攜診斷設備，搭配移動式支架使用，可輕便設置於各種地形地點，提升急症辨識速度。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔表示，日前一名九旬老翁因突有呼吸急促、發燒等症狀，卻排斥就醫，經居家醫師到宅初診，疑是肺炎引發急症，隨即啟動攜帶式X光機，在家完成胸部影像檢查，發現單側肺部呈白化且積水，隨即展開在宅急症照護療程，讓老翁完成抗生素及氧氣治療。