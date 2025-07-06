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雲林率先導入百萬可攜式X光機 拒醫9旬翁照樣在宅醫療

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
居家醫師結合簡易式腳架操作攜帶式X光機，快速定位至預計拍攝的部位，大大提升診斷效率與靈活度。記者蔡維斌／攝影
居家醫師結合簡易式腳架操作攜帶式X光機，快速定位至預計拍攝的部位，大大提升診斷效率與靈活度。記者蔡維斌／攝影

雲林縣在宅急症照護，首度導入造價百萬的攜帶式X光機，為縣內首例獲核能安全委員會核准、可合法在病患家中或機構內使用。該設備重量只3.2公斤很輕便，搭配移動式支架，可設置在各種地點，提升急症辨識速度，堪稱到宅醫療一大創舉。

雲林衛生局長曾春美表示，雲林去年創全國之先河，率先實施在宅急症照護加值方案，推動醫事人員在宅急症培力、可攜設備與遠距支援等，現有台大雲林分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院成立3支共同照護小組，今年6月前收治79名個案，較去年試辦期間成長8成。

曾春美表示，為方便居家醫師精準判讀，更導入造價百萬的攜帶式X光機，這項用於病患家中或機構內的便攜診斷設備，搭配移動式支架使用，可輕便設置於各種地形地點，提升急症辨識速度。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔表示，日前一名九旬老翁因突有呼吸急促、發燒等症狀，卻排斥就醫，經居家醫師到宅初診，疑是肺炎引發急症，隨即啟動攜帶式X光機，在家完成胸部影像檢查，發現單側肺部呈白化且積水，隨即展開在宅急症照護療程，讓老翁完成抗生素及氧氣治療。

該學會理事黃子華也表示，攜帶式X光機可遠端傳送四肢與肺部疾病的X光影像，利於居家醫師判讀，提升診斷效率與精準度；縣長張麗善表示，雲林醫療照護資源不足、分布不均，因應高齡社會挑戰並精進照護政策，導入科技輔具與創新制度，可打造更貼近在地需求的照護模式。

醫護人員將感光板準確置放於病人需檢查的部位，準備進行X光攝影。記者蔡維斌／攝影
醫護人員將感光板準確置放於病人需檢查的部位，準備進行X光攝影。記者蔡維斌／攝影
攜帶式X光機是「在宅急症照護」中的關鍵診斷設備，重量僅3.2公斤，搭配移動式支架，可輕鬆設置於不同環境與空間。記者蔡維斌／攝影
攜帶式X光機是「在宅急症照護」中的關鍵診斷設備，重量僅3.2公斤，搭配移動式支架，可輕鬆設置於不同環境與空間。記者蔡維斌／攝影

X 病患 衛生局 醫師 雲林

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