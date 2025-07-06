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習慣吃保健品？英國最新調查：濫用恐致器官損傷、甚至死亡

聯合新聞網／ 綜合報導
長期過量攝取維生素A，可能增加吸菸者罹患肺癌的機率。示意圖／ingimage
長期過量攝取維生素A，可能增加吸菸者罹患肺癌的機率。示意圖／ingimage

英國最新調查發現，許多民眾熱衷服用各類保健食品，但因缺乏專業指導，反而可能引發嚴重健康風險。產品測試機構「Which?」調查逾2,000名英國成年人，結果顯示約四分之三的人習慣服用保健品，其中約五分之一每日服用四種以上。然而，有高達37%的人在開始服用前，未曾諮詢醫師或營養師，也未檢測血液數值，讓專家憂心其健康隱憂。

根據英國「每日郵報」報導，營養師雷恩（Nichola Ludlam-Raine）表示，未經專業評估自行服用保健品，可能導致維生素或礦物質過量攝取，有些情況甚至危及生命。她指出，保健品還可能與常用藥物發生交互作用，例如肉桂補充劑會加強抗凝血藥物的效力，提高大出血的風險。此外，自行服用保健品恐掩蓋潛在重大疾病徵兆，延誤診斷與治療。

調查也顯示，保健品迷思在年輕族群尤為嚴重。約六分之一、年齡介於18至34歲的受訪者坦言，保健品資訊主要來自TikTok等社群媒體。「Which?」強調，社群平台已成為產品行銷的強大管道，也帶來全新挑戰。

報告中特別點名幾種應謹慎服用的保健品，包括維生素A、維生素B6與薑黃素（curcumin）。專家提醒，維生素A每日攝取量不宜超過1.5毫克，孕婦或備孕女性應避免服用，以防肝臟損傷及骨質疏鬆。研究發現，長期過量攝取維生素A會使老年骨折風險上升，甚至可能增加吸菸者罹患肺癌的機率。然而，線上平台仍有單劑量含量超標的產品販售。

維生素B6若每日超過200毫克，可能導致四肢感覺異常（周邊神經病變）。「每日郵報」亦發現部分網購商品，單顆膠囊含量竟超過建議上限的10倍以上。至於薑黃素補充劑，專家警告高劑量可能引發肝毒性，美國統計顯示，薑黃素是導致保健品相關肝損傷最常見的原因，尤其是與黑胡椒混合使用時，黑胡椒會改變薑黃素吸收，等同於服用高達20倍劑量的薑黃素。

報導也提到，近來有藥師呼籲運動族群慎用健身用能量粉，這類產品含高劑量咖啡因，一勺就等同三杯咖啡，長期恐升高血壓、誘發心律不整，危害心血管健康。專家建議，服用保健品前務必諮詢醫師、藥師或營養師，避免盲目跟風或自行配方，以免因小失大。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

保健食品 營養師 肺癌 薑黃素 藥師 藥物濫用

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