只為證書演奏？孩子熱愛的音樂國中後被封存 兒科醫：剝奪對興趣探索

「孩子的眼神，也從當年的閃亮，變成現在的『別再逼我』」，兒科醫師林思偕在社群平台如此訴說。他指出，在診間遇過許多青少年患者，從小在家長對於贏得音樂競賽、檢定證書的期待下，付出不少時間與心力，其中有部分人每天練習不只為了家長期待，也是因真心喜愛而演奏樂器。不過，一旦他們憑著證書終於升上國中，心愛且反覆彈奏過的樂器便被家長封存。對此，林思偕建議家長，給予孩子自由玩耍、探索興趣的空間。

兒科醫師林思偕在個人臉書發文表示，身為一名兒科醫師，他遇到家長陪同生病的青少年族群來看診，不只會探討疾病本身，也會談論這些孩子的「人生風景」。

林思偕回憶，當中有不少少年們多才多藝，拿過多座比賽獎盃、能熟讀科技類的英文文獻，聽聞上述才能，他認為背後無疑有家長的付出與期望，也動容於家長愛護孩子的心情，但是林思偕也補充道，一旦家長只是一昧要求考級、獎牌、名次，孩子的人生便會走調，即使家長要求培養的技能，同時也是孩子真心喜愛的興趣亦同。

林思偕舉例，許多孩子在家長的督促下，每天投入數小時練習音樂與體育項目，只為完成家長對於「小學就該打好基礎，這些證書將來升學很有用」的期許，不過林思偕卻經常見到，一旦孩子升上國中、在升學壓力下，曾經投入不少心血的樂器，就從此被家長封存，孩子的眼神也失去光亮，訴說著「別再逼我」。

對於上述患者的經驗，林思偕指出，6到12歲是孩子人格發展的黃金階段，可以透過自由玩耍學習創造、人際相處；不僅如此，他希望家長在規劃孩子未來時能夠思考，是否無形中將孩子真正的快樂、身心健康放在次要的位置。林思偕也提醒，家長在一昧追求「成功方程式」的同時，也許不知不覺剝奪了孩子探索興趣、犯錯、慢慢長大的空間。

網友於留言區表達對文中觀點的認可，「我兩個孩子，男孩童年時練足球直到高二，雖沒辦法像他的鄰居球友一路踢到職業選手，但從小養成的運動習慣，也伴隨著他遇到情緒低谷或挑戰時的平衡與支持；女兒原本就愛藝術，青春期後期突然對小時不抱期待的鋼琴火熱起來、之後又迷上吉他和爵士鼓，音樂陪她走過了青春風暴」、「現在的孩子很早就失去了他們年紀該享有的快樂，每日忙於大人們彼此較勁的行程安排」、「0～12歲正向心理教育比課業成績更重要」、「我兒子學的，都是他自己喜歡、自己要的，我只有支持、鼓勵和陪伴」。