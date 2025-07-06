女人情緒壓抑當心誘發「沉默的腫瘤」 中醫師：壓力比雌激素更兇

子宮肌瘤是常見的婦科問題，許多女性在例行檢查中，意外發現子宮肌瘤，有些人甚至多年無感，直到肌瘤逐漸變大、出現壓迫感、經血變多、月經週期紊亂，才驚覺事態嚴重。

睿鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰表示，子宮肌瘤與雌激素過多有密切關聯，但長期壓力、情緒鬱悶、作息失調所導致的「自律神經失調」，也可能讓體內氣血運行失常，進而助長肌瘤。

「子宮肌瘤的成因不僅僅是雌激素荷爾蒙分泌過多，而是荷爾蒙波動過大。」周宗翰說，這種不穩定的分泌模式，往往誘發子宮肌瘤。特別是女性情緒易波動，尤其在情緒受到壓抑或夫妻生活不和諧時，更容易導致內分泌紊亂和荷爾蒙失調。當情緒抑鬱會導致氣血阻滯，久而久之即形成子宮肌瘤。

周宗翰傳授縮小子宮肌瘤方法，包括學會排解情緒；養成規律作息，早睡養肝，調節荷爾蒙；透過芳香療法，穩定神經 ；針對情緒焦慮、壓力大睡眠困擾、自律神經失調者，可以按壓穴道，放鬆壓力。

首先，應學習排解情緒，周宗翰說，子宮肌瘤與情緒壓力密切相關，壓抑情緒容易導致「肝氣鬱結」，影響內分泌和氣血循環，累積一段時間就會進而形成肌瘤產生。對女性來說，調整情緒、保持開朗是預防子宮肌瘤的重要方法。

遇到焦慮時，可以透過深呼吸放鬆心情，或進行戶外運動，將注意力從負面情緒中轉移出去。當產生不良情緒時，建議適度向朋友、同學、親人傾訴，獲得支持、理解及解決問題的新思路，並嘗試換個角度看事情，保持樂觀心態。

其次，規律作息，早睡養肝，調節荷爾蒙，周宗翰說，現代人壓力大、生活節奏快，熬夜、失眠成了常態，依中醫理論，肝經在晚上11點至凌晨3點運行最旺盛，這段時間若未能進入深層睡眠，不僅會影響肝臟排毒與修復功能，也會打亂體內荷爾蒙分泌，進而影響月經、肌瘤、情緒與睡眠。

中醫講，「肝藏血、主疏泄」，意思是肝不只幫助排毒，更關係到女性的月經調節與情緒穩定。如果長期熬夜、生活作息不規律，容易造成肝氣鬱結，情緒低落、易怒、經前症候群加重，此時建議建議調整作息，每晚11點前上床，建立固定入睡時間，睡前避免滑手機、過度用腦、情緒起伏。

第三、女性可以透過芳香療法穩定神經。周宗翰指出，調理子宮肌瘤體質、改善情緒壓力與荷爾蒙失調的精油，包含搭配按摩、薰香或泡澡使用，對縮小子宮肌瘤可起輔助調理的效果。

如玫瑰精油功效為平衡女性荷爾蒙、疏肝解鬱、調經止痛，適合經期不規律、情緒壓抑、肝氣鬱結型肌瘤，用法是1滴玫瑰精油，加3滴植物油按摩下腹部，或滴1滴於香氛墜子中嗅聞放鬆。

另，快樂鼠尾草功效為調節雌激素、改善月經不順與子宮肌瘤症狀，適用荷爾蒙不穩定型肌瘤，用法是1滴快樂鼠尾草，加入1滴薰衣草及3滴基底油按摩下腹部，經期結束後使用為佳，但建議孕婦慎用芳香療法，建議諮詢合格芳療師或中醫師。

最後，子宮肌瘤女性也可按壓放鬆壓力的中醫穴道，用於子宮肌瘤調養，以調節自律神經、緩解情緒焦慮、壓力大、睡眠困擾。穴道包括內關穴，位置在手腕橫紋上兩橫指，兩筋之間，功效為安神寧心、調節心律、緩解焦慮，適合情緒緊張、心悸、胸悶、睡不好者，按壓方式用拇指輕壓 1至2 分鐘，有酸脹感即可。

而神門穴位置在手掌小指側腕橫紋處，靠近尺側骨頭的凹陷處，功效有安神清心、幫助入睡、穩定自律神經，適合失眠、焦躁、夜多夢、情緒波動大者，睡前按壓3至5分鐘，可搭配深呼吸更放鬆。

至於，太衝穴位置在腳背第一、第二腳趾骨交接處凹陷，功效有疏肝理氣、解鬱安神、降火氣，適合：情緒壓抑、煩躁易怒、月經不調者，可配合深呼吸緩按，有助平穩情緒與緩解經前症候群。