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除籍航空器滯留機場占位 交通部修法停留費採國際線標準收取

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
遠東航空示意圖。聯合報系資料照
遠東航空示意圖。聯合報系資料照

遠東航空自2019年12月起無預警停飛，目前有5架飛機滯留在松山機場，其中1架除籍，過去因要用國際線或國內線計收停留費引發爭議。交通部航政司日前修正公告「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」，考量停機位有限，即日起，商務專機、自用航空器及已註銷國籍登記的航空器，停留費一律採國際線標準。

遠東航空自2019年11月起未繳納場站降落費，12月起無預警停飛，目前遠航共有8架飛機滯留在各機場，包含高雄機場2架、桃園機場1架、松山機場5架，其中停留在松機的1架航空器已除籍。針對除籍航空器，過去是以國際線標準收取停留費，但其認為航空器未飛國外，停留費應以國內線標準。

交通部說，除籍航空器無法提供民用航空運輸業及普通航空業營業使用，其性質與自用航空器相同，為避免爭議，並考量停機位有限，因此日前修正公告「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」即日起，針對除籍航空器停留費一律採國際線標準收取停留費。

交通部指出，修法後，商務專機、自用航空器、已註銷國籍登記的航空器，不分國際、國內航線收費費率，超過3小時至24小時皆依照原國際線收費標準，松山機場1天每千公斤220元，其他機場1天每千公斤42元，未達3小時不收費。

以遠航為例，過去是以國際線標準收費，等於1架除籍航空器每月停留費40餘萬元，但其認為航空器未飛國外，應以國內線標準收費，也就是每個停留費僅2萬元，兩者相差38萬餘元。修法後就無模糊空間，以國際線標準，每月停留費為40餘萬元。

交通部進一步指出，為符合實務需求，此次也酌修「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」第6、7條部分文字，將「場、站內停留者」的文字，修正為「航空站內停留者」，並刪除「機坪、機棚停留費」等文字。

另外，配合民航局及所屬航空站組織改造，修正馬公航空站為澎湖航空站，並新增馬祖航空站。

交通部 松山機場 遠東航空

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