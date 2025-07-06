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夏天「生理期」痛苦加劇？醫師曝4誘因：水分、飲食是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
女性在生理期間應每天補充足夠水分，緩解不適。示意圖／ingimage
女性在生理期間應每天補充足夠水分，緩解不適。示意圖／ingimage

夏季高溫潮濕，不僅讓人感到悶熱不適，也可能讓女性在生理期間承受更劇烈的經痛。婦產科醫師提醒，夏季環境、飲食習慣及水分流失等因素，會影響血液循環、誘發發炎反應，進一步加重子宮收縮與疼痛感。若伴隨子宮內膜異位症或肌腺症等疾病，建議及早就醫，尋求專業評估與治療。

婦產科醫師張瑜芹在臉書粉專指出，夏季月經痛加劇常見四大誘因：首先，濕熱環境會影響血液循環，使子宮肌肉緊繃，可能導致頭暈、噁心及睡眠困擾；其次，大量流汗引發脫水，讓血液變稠，進一步阻礙子宮供血。第三，室內外溫差大，頻繁進出冷氣房會讓骨盆腔血管反覆收縮、擴張，引起缺氧性疼痛。最後，冰品、含糖飲料、油炸燒烤等夏季飲食習慣，會刺激發炎反應，加劇經痛敏感度。

醫師建議，女性在生理期間應每天補充足夠水分（約2000至2500cc），避免咖啡因、酒精飲品，必要時可補充電解質飲料，並減少冷飲、高糖、高油食物攝取，避免血糖波動與荷爾蒙失調。此外，保持飲食規律、避免過度節食，也是維護經期健康的基本原則。

她也強調，調整生活習慣雖有助於舒緩經痛，但若經痛嚴重、影響日常生活，或懷疑子宮內膜異位症等婦科疾病，仍須由專業醫師進行完整評估，選擇合適的治療方案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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