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少了護國神山屏障！中颱丹娜絲逼近中 兩粉專示警

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中颱丹娜絲預估路徑。擷取自中央氣象署網站
中颱丹娜絲預估路徑。擷取自中央氣象署網站

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲持續增強，成為中度颱風。路徑又稍稍往台灣陸地修正。預估今天夜晚至明天凌晨間，丹娜絲將穿越澎湖至嘉義間的黑水溝海域，接著緊貼著台灣西部沿海北上，也不排除在「苗栗～嘉義」間登陸。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這樣極為罕見的走法，因為少了中央山脈破壞，將大幅加劇對西半部地區與澎湖的風雨威脅，時間不多了，提醒大家務必做最後巡視、準備。

氣象粉專「觀氣象看天氣」則指出，除了討論明天的颱風假跟世界末日以外，請苗栗至台南沿海的民眾要趕緊做好準備。小編真的非常擔憂，因為這個颱風增強速度比預期快，再加上地形無屏障，中部很有可能出現似1986韋恩的風速，沒在開玩笑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

丹娜絲颱風

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