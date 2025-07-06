丹娜絲颱風進逼 蘇花路廊不排除預警性封閉

丹娜絲颱風已增強為中度颱風，公路局指出，由於403強震後蘇花公路和平以南路段，高位邊坡仍屬不穩定狀態有致災風險，台9線和仁至崇德路段154.7公里至165.7公里、9丁線和中至和仁路段台60.3公里至63.6公里，將視最新雨情，不排除預警性道路封閉。

公路局東區養護工程分局表示，依據氣象署最新氣象情資，丹娜絲颱風已增強為中度颱風，今明2天受其外圍環流雲系影響，花蓮山區與沿海地區易有強陣風及較大雨勢發生機率，可達長延時豪雨降水發生機率，花蓮山區公路總雨量預測達200至400毫米。

東區養護工程分局指出，蘇花公路在這次颱風應變上，今天從蘇澳到崇德，有8處進駐人力機具，今天下午和平現在已經開始有間歇降雨，公路局東區養護工程分局南澳工務已成立緊急應變小組。後續視風雨狀況，不排除會執行預警性封路，再請用路人在颱風豪雨期間，盡量避免進入山區與蘇花公路。

東工分局表示，蘇花公路在去年地震後，和仁到崇德路段相對它的抗災能力比較低，這個路段大概短短10公里，就有4個進駐點，也是防守的重點路段；保全也都在兩端隨時準備，如果後續一旦降雨，還沒有土石流前，希望在執行預警性封路只出不進的部分能提前執行。

公路局呼籲用路人，強降雨期間，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播等。