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身材肥胖恐加速掉髮！日最新研究揭露：1飲食與毛囊退化有關

聯合新聞網／ 綜合報導
長時間高脂飲食者，毛囊區域恐怕會出現明顯退化。示意圖／ingimage
長時間高脂飲食者，毛囊區域恐怕會出現明顯退化。示意圖／ingimage

掉髮問題備受現代人關注，除了遺傳、年齡因素，如今又多了一項日常飲食的警訊。日本東京醫科齒科大學最新研究發現，長期高脂飲食導致肥胖，不僅增加健康風險，也可能加速毛髮減少，與毛囊幹細胞退化有關。研究團隊提醒，控制脂肪攝取與維持體重，或許是守住髮線的重要一步。

根據「朝日新聞」報導，該研究以老鼠進行實驗，證實高脂飲食會干擾毛囊幹細胞的正常功能。毛囊幹細胞原本應分化為毛母細胞以生成毛髮，但高脂狀態下卻更易轉化為表皮細胞，造成毛囊萎縮、掉髮明顯。研究人員指出，高齡老鼠僅需一個月毛髮就開始變稀，年輕老鼠則需數個月時間才見類似情況。

進一步分析皮膚組織後，研究團隊發現，餵食高脂飲食6個月的老鼠，其毛囊區域明顯退化，幹細胞大多已轉變為表皮等組織，不再具備生成毛髮的能力。研究表明，這類變化與單純老化掉髮機制不同，若高脂飲食與自然老化同時作用，掉髮速度可能更快。

研究主持人西村榮美教授表示：「目前最直接的預防方式，是避免肥胖、適度控制脂肪攝取。」團隊將持續探索相關機制，希望未來開發出防治掉髮的新策略。專家也提醒民眾，除了體重管理，日常飲食對頭髮健康同樣不可忽視，養成良好飲食習慣有助減少掉髮風險。

掉髮 肥胖

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