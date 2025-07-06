丹娜絲轉中颱 蔬菜買氣高 菜價漲一、二成

丹娜絲颱風來襲，彰化縣溪湖果菜市場部份蔬菜已上漲一、二成，絲瓜最高批發價已漲逾每公斤30元，平均價18元，菜豆均價41元、漲了二成，市場總經理徐鉦傑說，夏季蔬菜到貨量少，不過消費量也少，近日是因颱風預期心態菜價略漲，颱風如果不要造成太大災損，菜價仍能維持持平。

丹娜絲增強為中度颱風，彰化縣今天上午雖只飄著小雨，一般市場及超市採買蔬果的買氣大增，部分蔬菜架上已空，不過業者備貨量也多，量價都相對穩定，有的超市還提供特價一條絲瓜29元，二條50元。

溪湖果菜市場總經理徐鉦傑表示，不少菜農都已在前幾天預先出貨，所以今天到貨量已減少，7月1日交易量還有125噸，今天交易量104噸，整體平均價也從21元降到16.4元，不過部分如絲瓜、菜豆等因到貨量少，民眾又有颱風預期心態，批發價相較昨天已漲約二成。

溪湖果菜市場菜豆最高批發價已到60元、均價41元；茄子漲幅也有16%，最高批發價46元、均價40元 ；青蔥也漲逾一成，最高價51元、均價42元 ；平地高麗菜均價18元。