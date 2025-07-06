丹娜絲颱風來襲…類鼻疽蠢蠢欲動 疾管署提醒6大高風險者注意

丹娜絲颱風來襲，中南部已出現明顯雨勢，過往颱風過境，常帶來大量降雨及驚人風力，強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，往往颱風後一個月內，確診個案有增加趨勢。

依衛福部疾管署資料顯示，類鼻疽由感染類鼻疽桿菌（Burkholderia pseudomallei）引起，屬假單孢菌屬革蘭氏陰性桿菌，此菌在土壤、水池及積水環境中存在，會感染馬、羊、豬等動物以及人類，其引致的病名即稱為類鼻疽。其流行地域為東南亞地區及澳洲北部的熱帶地域。

每當颱風來襲，疾管署不只一次呼籲，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，也可以長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染。

疾管署提醒，「糖尿病」、「肺病」、「肝病」、「腎病」、「癌症」或「免疫功能受損者」等高風險族群，感染後重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀應儘速就醫，即早診斷與治療。

一旦感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，請民眾務必留意自身健康狀況。

疾管署表示，如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。